США кинуть переговори про мир в Україні, якщо не буде швидкого результату, – Держдеп

Державний секретар США Марко Рубіо сьогодні, 18 квітня, заявив, що Україна та РФ мають подати "чіткий знак" про готовність до укладення мирної угоди, — інакше президент США Дональд Трамп взагалі відмовиться від спроби посередництва щодо цієї угоди.

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Про це повідомляє Reuters.

На розв’язання ситуації Рубіо дає "декілька днів".

"Ми не збираємося продовжувати ці зусилля ще тижнями, а потім ще місяцями. Ми маємо дуже швидко визначитися зараз, і я говорю про декілька днів, щоб зрозуміти, чи буде [мирна] угода протягом найближчих тижнів", — заявив Рубіо у Парижі після зустрічі з представниками України та ЄС.

Держсекретар США зауважив, що президент Трамп "присвятив багато часу та енергії", аби домогтися укладення мирної угоди. Проте, якщо у цій справі немає прогресу, Трамп готовий "рухатися далі", адже у нього ще "багато справ, які потребують стільки само — а мабуть, і більше уваги".

Нагадаємо, після зустрічі у Парижі з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком, очільниками українського МЗС та Міноборони Андрієм Сибігою та Рустемом Умєровим державний секретар США Марко Рубіо телефонував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

Також стало відомо, що Андрій Єрмак за підсумками зустрічі заявив про повне й безумовне припинення вогню як про невід’ємну складову першого етапу на шляху до досягнення сталого миру.