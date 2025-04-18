"Передав колезі меседж": Рубіо подзвонив Лаврову після перемовин з українцями у Парижі

Після зустрічі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром оборони України Рустемом Умєровим у Парижі державний секретар США Марко Рубіо зателефонував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, щоб поговорити про російсько-українську війну.

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Про це повідомила пресслужба Державного департаменту США.

"Держсекретар передав своєму російському колезі той самий меседж, який американська команда передала українській делегації та нашим європейським союзникам у Парижі: Президент Трамп і Сполучені Штати хочуть, щоб ця війна закінчилася, і зараз представили всім сторонам контури міцного і тривалого миру", — йдеться у повідомленні.

В Держдепі також заявили, що концепція США щодо завершення російсько-української війни мала отримала позитивний відгук.

"Підбадьорюючий прийом у Парижі американської концепції показує, що мир можливий, якщо всі сторони будуть прагнути до досягнення угоди", — наголосили в Держдепі.

Нагадаємо, Андрій Єрмак розкрив, на що погодилась Україна під час перемовин у Парижі.

У цей же день постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що припинення вогню в Україні є нереалістичним.