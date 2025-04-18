"Передав колезі меседж": Рубіо подзвонив Лаврову після перемовин з українцями у Парижі
Після зустрічі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром оборони України Рустемом Умєровим у Парижі державний секретар США Марко Рубіо зателефонував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, щоб поговорити про російсько-українську війну.
Про це повідомила пресслужба Державного департаменту США.
"Держсекретар передав своєму російському колезі той самий меседж, який американська команда передала українській делегації та нашим європейським союзникам у Парижі: Президент Трамп і Сполучені Штати хочуть, щоб ця війна закінчилася, і зараз представили всім сторонам контури міцного і тривалого миру", — йдеться у повідомленні.
В Держдепі також заявили, що концепція США щодо завершення російсько-української війни мала отримала позитивний відгук.
"Підбадьорюючий прийом у Парижі американської концепції показує, що мир можливий, якщо всі сторони будуть прагнути до досягнення угоди", — наголосили в Держдепі.
Нагадаємо, Андрій Єрмак розкрив, на що погодилась Україна під час перемовин у Парижі.
У цей же день постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що припинення вогню в Україні є нереалістичним.