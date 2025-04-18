"Просування мирних зусиль": Єрмак розкрив, на що погодилась Україна під час перемовин у Парижі

Україна під час перемовин з представниками країн Європи та США, які відбулися у столиці Франції — Парижі, погодилась з тим, що першим етапом на шляху до сталого миру повинно стати повне й безумовне припинення вогню.

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​​Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ми погодилися, що повне й безумовне припинення вогню має стати першим етапом на шляху до сталого миру в Україні, та обмінялися думками щодо практичної реалізації цього етапу", — написав Єрмак.

Він уточнив, що у Парижі відбулися одразу кілька зустрічей.

Спочатку українська делегація провела перемовини з американцями, яких представляли державний секретар Марко Рубіо та спецпредставники Дональда Трампа Стів Віткофф і Кіт Келлог.

"Ми наголосили на відданості мирним зусиллям спільно зі США, європейськими та іншими партнерами, прагненні завершити війну якнайшвидше. Вкотре підкреслили, що необхідне саме повне припинення вогню, на яке Україна погодилася ще 11 березня в Джидді", — зазначив Єрмак.

А після цього Єрмак разом з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром оборони України Рустемом Умєровим зустрілись з представниками країн-учасниць коаліції охочих:

дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном;

радником з питань національної безпеки прем’єр-міністра Великої Британії Джонатаном Пауеллом;

радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Єнсом Пльотнером.

"Наголосили на важливості гуманітарного виміру — повернення примусово переміщених до Росії українських дітей, звільнення військовополонених і цивільних заручників", — пояснив Єрмак.

Він також наголосив, що під час зустрічей сторони обговорили наступні кроки й домовилися про "подальші регулярні контакти в межах просування мирних зусиль".

Нагадаємо, Стів Віткофф заявив, що в Єлисейському палаці гарно, як у резиденції Трампа.

16 квітня стало відомо, що Марко Рубіо та Стів Віткофф відвідають Париж для переговорів щодо війни в Україні.