Обговорять питання України та інтереси США: Рубіо та Віткофф відвідають Париж, подробиці

Державний секретар США Марко Рубіо та спецпредставник президента США Стів Віткофф відвідають Париж (Франція) для переговорів щодо війни в Україні.

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Про це заявили в Державному департаменті Сполучених Штатів Америки. Вони пробудуть у Парижі з 16 по 18 квітня.

Високопосадовці відвідають Францію для переговорів з європейськими партнерами щодо просування плану президента США Дональда Трампа, який має на меті "покласти край війні між Росією та Україною та зупинити кровопролиття". Темою розмови буде не лише Україна, а й американські інтереси.

Раніше про можливий візит Марка Рубіо та Стіва Віткоффа з посиланням на власні джерела повідомляло видання Рolitico. Зазначалось, що спецпредставник зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном, а Рубіо — зі своїм французьким колегою, міністром закордонних справ Жаном-Ноелем Барро. Сторони мають обговорити українське питання, Іран та торговельні відносини.

Нагадаємо, 15 квітня спецпредставник Білого дому з питань Близького Сходу Стів Віткофф в ефірі Fox News розповів про "змістовну зустріч" з Путіним, де обговорювали "тривалий мир". Він мав на увазі потенційну угоду, яка стосується п’яти регіонів України та питання п’ятої статті НАТО.

Згодом на цю заяву відреагував президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що ці слова виходять за межі компетенції спецпредставника.

Пізніше політолог Віктор Небоженко розповів Фокусу, що спонукало політика зробити відповідну заяву. За його словами, Трамп і Віткофф думають про гроші, а не про дипломатію для миру в Україні.