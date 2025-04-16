Обсудят вопросы Украины и интересы США: Рубио и Уиткофф посетят Париж, подробности

Государственный секретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф посетят Париж (Франция) для переговоров по войне в Украине.

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Об этом заявили в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки. Они пробудут в Париже с 16 по 18 апреля.

Чиновники посетят Францию для переговоров с европейскими партнерами по продвижению плана президента США Дональда Трампа, который имеет целью "положить конец войне между Россией и Украиной и остановить кровопролитие". Темой разговора будет не только Украина, но и американские интересы.

Ранее о возможном визите Марка Рубио и Стива Уиткоффа со ссылкой на собственные источники сообщало издание РоІітісо. Отмечалось, что спецпредставитель встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а Рубио — со своим французским коллегой, министром иностранных дел Жаном-Ноэлем Барро. Стороны должны обсудить украинский вопрос, Иран и торговые отношения.

Напомним, 15 апреля спецпредставитель Белого дома по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф в эфире Fox News рассказал о "содержательной встрече" с Путиным, где обсуждали "длительный мир". Он имел в виду потенциальную сделку, которая касается пяти регионов Украины и вопроса пятой статьи НАТО.

Впоследствии на это заявление отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что эти слова выходят за пределы компетенции спецпредставителя.

Позже политолог Виктор Небоженко рассказал Фокусу, что побудило политика сделать соответствующее заявление. По его словам, Трамп и Уиткофф думают о деньгах, а не о дипломатии для мира в Украине,