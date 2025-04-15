"Соглашение касается так называемых пяти территорий": Виткофф рассказал об условиях мира с РФ (видео)

Спецпредставитель Белого дома по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф объяснил, что говорил в Российской Федерации не о перемирии или прекращении огня, а о достижении длительного мира. Возможна сделка, которая касается пяти регионов Украины и пятой статьи НАТО, сказал чиновник в эфире Fox News.

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15 апреля медиа Fox News пригласило в прямой эфир Виткоффа, чтобы он рассказал об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и о возможности мира.

Уиткофф заявил, что имел с Путиным "очень содержательную встречу" и они смогли прийти к "окончательному решению". При этом он отметил, что речь идет не о прекращении огня на российско-украинской войне, а о "длительном мире", которого хотят в Кремле. Чиновник подтвердил, что возможно заключение соглашения, в которое войдут "нестандартные вещи". Кроме того, Уиткофф не отрицает, что речь идет о "бизнесе Путина с США и Европой".

"Это мирное соглашение касается так называемых пяти территорий, но оно значительно шире. Оно включает протоколы безопасности, вопросы по НАТО — будет оно или не будет, действует ли статья 5 НАТО. То есть там очень много деталей", — сказал он.

Также представитель Белого дома вспомнил об отношениях между Украиной и РФ. Уиткофф признал, что есть серьезные проблемы, но подчеркнул, что мир ожидают большие изменения.

"Это сложная ситуация, корни которой — в серьезных проблемах между двумя странами. И я думаю, мы можем быть на пороге чего-то действительно важного для всего мира", — прозвучало в эфире Fox News.

Уиткофф подытожил, что США будут иметь бизнес-контакты с РФ и это станет гарантией спокойствия. О каких именно "очень перспективных проектах" идет речь, чиновник не уточнил.

"Я верю, что есть возможность переформатировать отношения между Россией и США через очень перспективные коммерческие проекты, которые могут принести настоящую стабильность в регион. Партнерства приносят стабильность", — заявил представитель президента США.

Перемирие в Украине — детали

Отметим, 11 апреля Стив Уиткофф посетил Санкт-Петербург и поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным относительно возможного перемирия в Украине. Разговор длился 4-5 часов и, как заявил спецпредставитель Белого дома, был продуктивным. В разговоре с медиа, который состоялся после общения с главой Кремля, Уиткофф заявил о возможности отдать РФ "четыре территории" Украины, которые даже не смог не перечислить. Между тем 27 февраля издание Bloomberg сообщило, что американские и российские чиновники заинтересованы в совместной работе в Арктике.

В то же время 14 апреля росСМИ "РИА Новости" опубликовало новое заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова. По словам топ-чиновника Кремля, вопрос завершения войны очень сложный и требует длительного обсуждения всех проблемных вопросов. Лавров не анонсировал никакого соглашения о перемирии, прекращении огня, достижении мира и тому подобное.

Напоминаем, президент США Дональд Трамп высказался относительно удара россиян по Сумах, в результате которого погибли 35 украинцев. При этом 12 апреля глава Белого дома подписал решение о санкциях против РФ.