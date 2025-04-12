"Чрезвычайное положение от угроз РФ": Трамп продлил санкции против России еще на один год (фото)

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому введенное чрезвычайное положение в отношении угроз от РФ, введенное предыдущим главой США Джо Байденом в отношении ее иностранных активов до 15 апреля этого года, продлевается еще на один год.

Related video

Об этом говорится в тексте указа, размещенном на сайте Федерального реестра США.

В соответствии с указом Трампа, продление указа своего предшественника по применению санкционных ограничений против активов РФ за рубежом, были продлены Байденом указом от 22 декабря 2023 года до 15 апреля текущего года. Действующий глава США указал в своем указе, какие основания являются основными для продления ограничений против России.

Текст указа Трампа (скриншот из Федрезерва США)

"Указанная вредная внешняя деятельность правительства РФ касается попыток подорвать проведение свободных и честных демократических выборов и демократических институтов в США и их союзников и партнеров; привлечение и содействие преступной кибер-деятельности против США, использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства, осуществление экстерриториальной деятельности, направленной против диссидентов или журналистов; подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США", — говорится в тексте указа.

Также в документе, подписанном Трампом, указано, что ограничения против РФ применяются из-за нарушения "общепринятых принципов международного права, включая уважение территориальной целостности государств", а также продолжения Россией создавать "необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США".

"По этой причине чрезвычайное положение, объявленное ранее, должно продолжать действовать после 15 апреля 2025 года. Таким образом, в соответствии с разделом 202(d) Национального закона о чрезвычайных положениях, я продлеваю на 1 год действие чрезвычайного положения, объявленного данным указом", — говорится в указе Трампа, который был подписан 10 апреля 2025 года, и вступил в силу с момента публикации.

Ранее сообщалось, что Трамп продлил санкции против РФ в отношении Украины еще на год. Этот документ продлил действие ограничений на активы РФ, которые находятся на территории США еще на один календарный год.

Впоследствии стало известно, что Трамп готовит санкции против теневого флота РФ. Президент США считает, что официальный Кремль слишком медлит с переговорами о прекращении огня. И поэтому рассматривает агрессивное применение санкций.