Недоволен Путиным: Трамп готовит санкции против теневого флота РФ

Президент США считает, что официальный Кремль слишком медлит с переговорами о прекращении огня. И потому рассматривает агрессивное применение санкций.

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Об этом сообщила журналистка Белого дома Жаки Хайнрих на Х.

По ее словам, в Белом доме считают, что президент России Владимир Путин слишком медленно ведет "всеобъемлющие переговоры о прекращении огня".

А сам президент США Дональд Трамп разочарован российским президентом. Об этом Жаки Хайнрих сообщает со ссылкой на осведомленный источник.

Пост Жаки Хайнрих Фото: Скриншот

Потому администрация Трампа рассматривает агрессивное применение санкций, которые в первую очередь будут нацелены на российский "теневой флот"

"Мне сказали, что применение санкций сейчас низкое – неофициально оценивается примерно на "уровне 3 из 10" – и запрет российского "теневого флота", перевозящего незаконную нефть через Балтийское море, будет легкой мишенью для давления", — отметила Жаки.

Ранее телеканал FOX сообщил, что большая часть флота РФ уже попала под санкции, и 70% незаконных продаж нефти в России происходит из-за использования их теневого флота.

Вашингтон считает, что дальнейшее блокирование работы этого флота может стать эффективным средством для усиления экономического давления на Москву.

Напомним, при этом 9 марта США заблокировали инициативу Канады по созданию на базе "Большой семерки" (G7) рабочей группы, которая должна была бы заниматься так называемым "теневым флотом" российских нефтяных танкеров.

А Фокус писал о том, как работает "теневой" флот России: на дряхлых судах и без всяких гарантий безопасности.