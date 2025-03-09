"Вашингтон против": США заблокировали создание группы, которая должна была бы противодействовать "теневому флоту" РФ

Журналисты отметили, что администрация президента США Дональда Трампа переоценивает свои позиции в многосторонних международных организациях.

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США заблокировали инициативу Канады по созданию на базе "Большой семерки" (G7) рабочей группы, которая должна была бы заниматься так называемым "теневым флотом" российских нефтяных танкеров. Об этом пишет Bloomberg.

По данным журналистов, на переговорах по подготовке совместного заявления по морским вопросам США настаивают на усилении формулировок в отношении Китая, одновременно смягчая формулировки в отношении России.

Издание смогло ознакомиться с проектом заявления. Из него понятно, что США не только наложили вето на предложение Канады о создании специальной группы для мониторинга нарушений санкций. Вашингтон также пытался удалить слово "санкции", и формулировку, которая ссылается на "способность России вести войну" против Украины, заменив ее словами "получать доход".

В формулировках по безопасности на море США настаивали на том, чтобы прямо назвать Китай, в частности, ссылаясь на риск для "жизни и средств к существованию", вызванный его действиями по "обеспечению незаконных морских претензий", его воздушными маневрами, в частности, в Южно-Китайском море.

При этом акцентируется, что заявление не является окончательным и может измениться как до, так и во время саммита Большой семерки.

"Вашингтон также выступает против ссылок на морскую устойчивость, добавили люди, а также против усилий по созданию морской обсерватории для отслеживания изменений границ", — говорится в материале.

По данным издания, американские дипломаты проинформировали своих коллег, что этот шаг связан с переоценкой Вашингтоном своей позиции в многосторонних организациях, что делает его неспособным присоединиться к новым инициативам.

Напомним, в феврале пресс-служба ГУР сообщила, что Кремль потратил $10 миллиардов на "теневой флот".

В январе Великобритания и партнеры начали отслеживать "теневой флот" РФ с помощью искусственного интеллекта.