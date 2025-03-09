"Вашингтон проти": США заблокували створення групи, яка б мала протидіяти "тіньовому флоту" РФ

Журналісти наголосили, що адміністрація президента США Дональда Трампа переоцінює свої позиції в багатосторонніх міжнародних організаціях.

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США заблокували ініціативу Канади щодо створення на базі "Великої сімки" (G7) робочої групи, яка повинна була б займатись так званим "тіньовим флотом" російських нафтових танкерів. Про це пише Bloomberg.

За даними журналістів, на переговорах щодо підготовки спільної заяви з морських питань США наполягають на посиленні формулювань щодо Китаю, водночас пом'якшуючи формулювання щодо Росії.

Видання змогло ознайомитися з проєктом заяви. З нього зрозуміло, що США не лише наклали вето на пропозицію Канади про створення спеціальної групи для моніторингу порушень санкцій. Вашингтон також намагався видалити слово "санкції", та формулювання, яке посилається на "здатність Росії вести війну" проти України, замінивши його словами "отримувати дохід".

У формулюваннях щодо безпеки на морі США наполягали на тому, щоб прямо назвати Китай, зокрема, посилаючись на ризик для "життя і засобів до існування", спричинений його діями щодо "забезпечення незаконних морських претензій", його повітряними маневрами, зокрема, в Південно-Китайському морі.

При цьому акцентується, що заява не є остаточною і може змінитися як до, так і під час саміту Великої сімки.

"Вашингтон також виступає проти посилань на морську стійкість, додали люди, а також проти зусиль зі створення морської обсерваторії для відстеження змін кордонів", — йдеться у матеріалі.

За даними видання, американські дипломати поінформували своїх колег, що цей крок пов'язаний з переоцінкою Вашингтоном своєї позиції в багатосторонніх організаціях, що робить його нездатним приєднатися до нових ініціатив.

Нагадаємо, в лютому пресслужба ГУР повідомила, що Кремль витратив $10 мільярдів на "тіньовий флот".

В січні Британія та партнери почали відстежувати "тіньовий флот" РФ за допомогою штучного інтелекту.