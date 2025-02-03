Кремль витратив $10 мільярдів на тіньовий флот: у ГУР розповіли, нащо РФ застарілі судна

Секретний російський флот налічує до 1000 одиниць. Країна-агресорка маскує їх за допомогою чужих прапорів, а маршрути приховує, вимикаючи AIS.

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Росія витратила 10 мільярдів доларів на старі судна. Деталями про тіньовий флот РФ у коментарі "РБК-Україна" 3 лютого поділилась пресслужба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони.

"На теперішній час російський тіньовий флот налічує до 1000 одиниць переважно застарілих суден (загальним дедвейтом понад 100 млн тонн)", — повідомили у ГУР.

Зазначається, що ще у 2023 році йшлося лише про приблизно 600 одиниць.

Таємні судна ходять під чужими прапорами

За даними розвідки, найбільше суден тіньового флоту РФ зареєструвала під прапорами Панами, Габону, Островів Кука, Ліберії, Маршаллових островів тощо. Власники ж зареєстровані в КНР, Індії, Маршаллових островах, Сейшельських островах, ОАЕ, Греції та низці інших країн. Компанії, які керують транспортуваннями, знаходяться в ОАЕ, Греції, КНР, Туреччині й на Сейшельських островах.

Однак на цьому маскування таємних кораблів не закінчилося. Суднам часто змінюють реєстрацію та назву, щоб ускладнити їх ідентифікацію.

Навіщо Москві тіньовий флот

Судна, про які йдеться, є танкерами та допомагають РФ у торгівлі нафтою в обхід санкцій. За інформацією ГУР, після запровадження ліміту цін на ворожу нафту у грудні 2022 року країна-агресорка витратила на купівлю танкерів вже понад 10 мільярдів доларів.

"Ці судна забезпечують експорт близько 70% російської сирої нафти та нафтопродуктів, що перевозяться морським шляхом", — підкреслили у відомстві.

В офшорній зоні нафту перезавантажують на інші танкери, щоб приховати маршрути. Окрім того, на окремих ділянках шляху росіяни вимикають автоматизовану ідентифікаційну систему (AIS). Щоб завадити встановленню походження нафти, її змішують з іншими сортами.

На російську нафту є попит, деякі країни, приклад Китай, Індія й Туреччина, зацікавлені в імпорті копалини для перероблювання й експорту готових нафтопродуктів на зовнішні ринки. Важливо, що продаж нафтопродуктів, виготовлених з російської нафти, не заборонений.

На початку січня США запровадили нові санкції проти тіньового флоту РФ, а саме проти 183 її танкерів і низки страхових компаній. Основні покупці, якими є Індія та Китай, припинили приймати підсанкційні судна. У ГУР повідомили, що очікується зниження експорту російської нафти у короткостроковій перспективі на 15%.

Окрім того, Росія буде змушена зробити більшу знижку на нафту для покупців і знизити планові показники з видобутку. Проте американські санкції зачепили лиш частину секретних суден.

У розвідці пояснили, що для перекриття схеми потрібно знайти механізм, щоб:

відстежувати реальний маршрут танкерів;

запровадити секторальні санкції;

заблокувати активи компаній, які їх експлуатують;

заборонити суднам заходити у порти, територіальні води та міжнародні протоки.

Нагадаємо, у Defense Express повідомили, що Німеччина розробила унікальну зенітну ракету для підводних човнів IDAS, яка дозволяє субмаринам захищатися від протичовнової авіації. Над схожими проєктами працювала і Росія, але вони обертались провалами.

В ISW повідомили, що у РФ розробили нову систему для керування "зграями" з необмеженої кількості БПЛА.