РФ відновлює роботу секретної бази підводних човнів у Криму часів Холодної війни

Йдеться про об'єкт 825ГТС, що був побудований на рубежі 50-60-х років. Цей інженерний шедевр має унікальні захисні характеристики, які роблять його практично невразливим навіть для ядерного удару потужністю до 100 кілотонн.

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Російські військові перепрофілювали історичну базу підводних човнів у Балаклаві, на території тимчасово окупованого Криму. Колись музей, об'єкт "825ГТС" знову стає стратегічним військовим об'єктом, що підкреслює активізацію зусиль Росії зі зміцнення позицій у Чорноморському регіоні. Про це повідомили агенти партизанського руху "АТЕШ".

"Російські окупанти в Балаклавській бухті посилюють морські інженерні загородження, призначені для захисту від безпілотних катерів і диверсійних угруповань", — ідеться в повідомленні.

Відновлена база підводних човнів у Балаклаві є безпечним і стратегічно важливим об'єктом для військово-морських операцій Росії. Підземний комплекс, вбудований у скелясті стрімчаки бухти, практично невразливий для звичайних повітряних ударів, і його можна використовувати для підтримки та підготовки військово-морських сил.

Коментуючи інформацію, оглядачі Army Recognition зазначили, що відродження 825ГТС свідчить про значну зміну в підході Росії до забезпечення безпеки життєво важливих об'єктів у Криму. Крім активності в Балаклаві, Росія організувала базу 91-ї бригади річкових катерів у районі мису Тарханкут під Оленівкою.

Що відомо про об'єкт 825ГТС

База підводних човнів у Балаклаві, відома як об'єкт 825ГТС, була побудована на рубежі 50-60-х років в епоху холодної війни. Цей інженерний шедевр став справжнім символом свого часу, поєднуючи стратегічну значущість і унікальні захисні характеристики.

Комплекс включав штучний канал завдовжки 1,5 кілометра, який проходив крізь 126-метрову скелю. Глибина каналу становила 8-9 метрів, а ширина варіювалася від 12 до 22 метрів. Паралельно з ним розташовувався сухий док довжиною 107 метрів, призначений для ремонту підводних човнів.

База могла одночасно розмістити 7-8 підводних човнів і до 1500 осіб. Човни проєктів 608, 613 і 633 могли заходити в базу через канал, залишатися там непоміченими та виходити на бойове чергування під водою. За часів ядерного протистояння комплекс також використовували для зберігання ядерного арсеналу, до якого було передбачено прямий доступ із тунелів.

Секретність об'єкта була винятковою. Підступи до бази ретельно охоронялися і маскувалися так, що навіть із відстані в 5-10 метрів неможливо було помітити вхід.

Особливу міцність об'єкту забезпечував 70-метровий шар гірської породи, що робило його практично невразливим для ядерного удару потужністю до 100 кілотонн. Навіть у разі вибуху бомби в районі Балаклавської бухти об'єкт зберігав би свою дієздатність, продовжуючи виконувати поставлені завдання.

Однак із появою нових атомних підводних човнів об'єкт 825ГТС став втрачати своє значення. Простору бази виявилося недостатньо для сучасного флоту, а плани з розширення так і не були реалізовані через зміну пріоритетів у період перебудови.

"Відновлення роботи об'єкта 825ГТС і розгортання передових систем ППО свідчать про оборонну стратегію, спрямовану на протидію діям України й захист ключових військових об'єктів", — підкреслили західні оглядачі.

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Нагадаємо, агенти партизанського руху на тимчасово окупованих територіях України "АТЕШ" викрили місце розташування штабу Збройних сил РФ, який окупанти розмістили в цивільній будівлі в Євпаторії.