У купальнику і балаклаві: Кім Кардаш'ян перейняла у Каньє Веста модний прийом (фото)

Кім Кардаш'ян раніше зізнавалася, що не може знайти свій індивідуальний модний стиль. Після розлучення з Каньє Вестом вона, схоже, досі з ним не визначилася.

44-річна бізнесвумен і багатодітна мати Кім Кардаш'ян продовжує роздавати вогонь, публікуючи нові та дедалі відвертіші знімки, де успадковує не тільки стиль Б'янки Цензорі, а й свого колишнього чоловіка Каньє Веста. Цього разу знаменитість, на сторінку в Instagram якої підписані 359 мільйонів осіб, порадувала шанувальників новою фотосесією.

На кадрах вона продемонструвала свої пишні груди у відвертому білому купальнику і камуфляжній масці, позуючи на відкритому повітрі. Кім доповнила образ аксесуарами у вигляді намиста-чокера з перлів із хрестами і рожевого браслета дружби.

Зірка підняла руки, щоб продемонструвати свою тонку талію, і завершила свій ансамбль парою бежевих чобіт.

"Камуфляж", – говориться у короткому підписі до посту.

Кардашян уже не вперше копіює стиль Каньє та Б'янки. Вона неодноразово з'являлася у відвертих речах і навіть у шубі на голе тіло, як це любить робити Цензорі. Раніше Кім зізналася, що в неї були "панічні атаки" щодо пошуку своєї модної ідентичності після розлучення, оскільки під час шлюбу її зовнішністю від початку і до кінця опікувався Вест.

Кім і Каньє розлучилися в лютому 2021 року після шести років шлюбу. У пари — четверо дітей: 11-річна Норт, восьмирічний Сейнт, шестирічна Чикаго і п'ятирічний Псалм.

За кілька тижнів після того, як їхнє розлучення було завершене в листопаді 2022 року, Каньє зв'язав себе узами шлюбу з Б'янкою, яка працює архітекторкою у його компанії Yeezy. Незабаром музикант збирається повторити весільні клятви, повівши Цензорі під вінець "майже оголеним".

Не так давно Кім Кардаш'ян шокувала підписників, влаштувавши відверту фотосесію зі своєю новою технологічною іграшкою, яку посадила за кермо Tesla Cybertruck.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян знялася в рекламі нижньої білизни зі старшою сестрою.