Кім Кардаш'ян влаштувала провокаційну фотосесію зі своїм роботом — фото

Після публікації знімків багато підписників Кім Кардаш'ян були чимало здивовані сюжетом фотографій, назвавши їх щонайменше "дивними".

44-річна американська бізнесвумен і багатодітна мати Кім Кардаш'ян, яка напередодні похвалилася технологічною іграшкою, роботом-гуманоїдом Optimus від Tesla, влаштувала нескромну фотосесію за участю нового друга. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала кілька зухвалих знімків, де робот постав чимось на кшталт її чергового бойфренда.

На знімках Кім позує біля свого авто Tesla Cybertruck, за кермом якого сидить робот. На знаменитості — коротка чорна куртка, капронові бежеві колготки, під якими ледь вгадується білизна, та чорні мереживні панчохи. Вона сидить навпочіпки біля електромобіля, а потім позує, сидячи на колінах у робота.

На одному з фото зображена рука Кім, яка схрестила пальці долоні з роботом.

Усі фото підкреслено провокативні, на що вже відреагували в коментарях.

"Це так дивно", "Хотів би я бути цим роботом", "Нарешті знайшла чоловіка своєї мрії", "Ось і невинність Оптимуса зникла", "Це так ніяково, Кім", "Скажіть мені, що у вас занадто багато грошей, не кажучи мені, що у вас занадто багато грошей", "Коли вам більше нікуди дівати свої гроші, ви купуєте робота", — пишуть користувачі.

Робота Optimus Ілон Маск показав на заході "We, Robot" у жовтні, під час якого його компанія Tesla презентувала свої нові безпілотні автомобілі Cybercab і Robovan у жовтні. У межах заходу роботи змішувалися з натовпом, подавали напої і грали з гостями, а також танцювали в альтанці. Найдивовижніше те, що вони навіть могли розмовляти.

Вартість цього технологічного дива — близько $30 тисяч, і Кім стала однією з перших, у кого з'явився Optimus. Незрозуміло, чи він подарований, чи зірка сама купила його.

Зріст людиноподібного робота становить 177 см, а вага — 73 кг. Він здатний пересуватися зі швидкістю до 4 км/год. Замість обличчя у робота встановлено дисплей. Tesla Bot може піднімати вантажі вагою до 20 кг і управляється системою штучного інтелекту.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян оштрафували під час її їзди на Tesla Cybertruck.