Патрік Шварценеггер і його наречена роздяглися для рекламної кампанії Кім Кардаш'ян

Син "Залізного Арні" і його дівчина Еббі Чемпіон стали зірками кампейну Wedding Shop 2025 від SKIMS.

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Патрік Шварценеггер, зірка серіалу "Білий лотос", і його наречена, модель Еббі Чемпіон, стали зірками нової рекламної кампанії Кім Кардаш'ян. Вони позували в одній спідній білизні, а Патрік іронічно процитував власну повністю оголену появу в популярному серіалі, знову знявшись без одягу. Про це пише Daily Mail.

Патрік Шварценеггер і його наречена Еббі Чемпіон Фото: Instagram/SKIMS Патрік Шварценеггер і його наречена Еббі Чемпіон Фото: Instagram/SKIMS

На одному зі знімків 31-річний актор прикрив себе лише букетом білих квітів. А його 28-річна наречена зазначила, що білизна від бренду SKIMS їй дуже подобається, тож вона цілком може вдягнути її на своє весілля із сином Шварценеггера.

Засновниця бренду Кім Кардаш'ян не скупилася на похвали на адресу моделей, зазначивши, що "кохання Патріка і Еббі прекрасне, і це видно на кожному знімку".

Патрік, син Арнольда Шварценеггера і Марії Шрайвер, освідчився своїй коханій у грудні 2023 року після восьми років стосунків.

Син Арнольда Шварценеггера позував зі своєю нареченою Еббі Чемпіон Фото: Instagram/SKIMS Син Арнольда Шварценеггера позував зі своєю нареченою Еббі Чемпіон Фото: Instagram/SKIMS

Патрік, який раніше зустрічався з Майлі Сайрус, зізнався, що в Еббі його привабила рішучість і працьовитість. Крім того, він описав її як людину, яка любить каву, морозиво і солодкі коктейлі, а також Ісуса та Америку.

З Майлі Сайрус Патрік розлучився ще 2015 року, коли їхні напружені робочі графіки стали заважати стосункам.

Нагадаємо, Патрік Шварценеггер знявся в третьому сезоні популярного серіалу "Білий Лотос". І його поява в повністю оголеному вигляді вже викликала бурю в соцмережах. Одні критикували його за відвертість, інші хвалили за сміливість. Його мати Марія Шрайвер пожартувала, що не бачила ці спірні сцени в "Білому лотосі", але дуже пишається успіхами свого сина.