Син Шварценеггера прокоментував свою оголену сцену в "Білому лотосі"

Спадкоємець знаменитого актора пішов його стопами. Патрік знявся в новому сезоні популярного серіалу "Білий лотос".

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31-річний американський актор Патрік Шварценеггер викликав фурор у першій серії третього сезону серіалу "Білий лотос" від HBO. Син 77-річного Арнольда Шварценеггера знявся оголеним та прокоментував свою роль. Про це пише Vanity Fair.

Трейлер третього сезону серіалу "Білий лотос"

Патрік грає "нахабного, одержимого сексом" Саксона Ретліффа. Уже в першому епізоді третього сезону популярного серіалу син Марії Шрайвер знявся оголеним.

"Він такий собі: "гроші та свобода". Ось такі речі. Це все, що має значення в житті", — прокоментував актор свою роль.

Він продовжив: "А потім він ходить просто голим — це схоже на зміну влади та динаміку влади між ними двома. І я пам’ятаю, як прочитав це і просто запитав "що?" Саксон завжди говорить про секс і таке інше для мого брата", — додав Патрік.

Останніми роками син Шварценеггера-старшого відточував свої акторські здібності в таких телепроєктах, як "Американська історія спорту" 2024 року, "Покоління V" 2023 року, "Сходи" 2022 року та "Список смертників" 2022 року; а також такі фільми, як "Безбійний шлях" 2022 року та "Моксі" 2021 року.

Патрік Шварценеггер

Премʼєра третього сезону "Білого лотосу" відбулася 16 лютого 2025 року.

Як на оголену сцену сина відреагував Арнольд Шварценеггер

"Я міг би сказати, що був здивований, коли дізнався, що в ньому є відверта сцена, але що я можу сказати – яблуко від яблуні недалеко падає", – з гумором написав 77-річний актор.

Нагадаємо, Арнольд Шварценеггер вийшов на червону доріжку із сином Патріком.

Також Фокус писав про появу на премʼєрі "Білого лотосу" російського актора.