Юрій Колокольников разом з іншими акторами був присутній на прем'єрі в Лос-Анджелесі.

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44-річний російський актор Юрій Колокольников знявся в третьому сезоні популярного американського серіалу "Білий лотос". Його можна помітити в трейлері проєкту НВО. Обличчя росіянина миготить в епізоді на вечірці та в басейні. При цьому його імені немає на IMDb. У кастингу заявлені Леслі Бібб, Дом Хетракул, Джейсон Айзекс, Мішель Монаган, Паркер Поузі і Тайме Таптімтонг. Актор також з'явився на прем'єрі серіалу в Лос-Анджелесі в готелі Four Seasons.

Раніше в серіалі мав зіграти проросійський сербський актор Мілош Біковіч, однак завдяки зусиллям Міністерства закордонних справ України студія розірвала контракт із ним.

Раніше Колокольников з'являвся в епізодичній ролі у "Грі престолів". Його герой Стір, грає в чотирьох епізодах четвертого сезону. Також у його зарубіжній фільмографії — "Гантер Кілер" Донована Марша (2018), "Охоронець кілера" Патріка Г'юза (2018), серіал "Американці" (2017-2018). У 2019 знявся в "Примарній шістці" Майкла Бея, а в 2020 — у "Доводі" Крістофера Нолана.

Актор свого часу відзначився тим, що порівняв себе з російським президентом Володимиром Путіним. За його словами, він став настільки ж популярним.

Прем'єра третього сезону удостоєного премії "Еммі" "Білого лотоса" відбудеться на каналі HBO в неділю, 16 лютого 2025 року.

Раніше Фокус писав, як Захід вітає повернення російської культури.