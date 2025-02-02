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Стиль життя

"Російська зима". Як культурний Захід вітає "повернення" РФ

Коли війна в Україні перестала бути критерієм для обурення західних знаменитостей, які від самого початку так активно підтримали Україну?

Лідія Новоселецька
Лідія Новоселецька
Редактор відділу "Стиль життя"
eye 177
Юрій Борисов фото 2025
Фото: Getty | Каст фільму "Анора"
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Цього тижня новинні ресурси облетіло несподіване фото, а точніше — відразу два. Перше — спільний знімок американського актора і режисера Шона Пенна з одним із найзатятіших прихильників президента РФ Володимира Путіна від культури — балеруном Сергієм Полуніним. Другий — знімок офіційного візиту турецької знаменитості Ханде Ерчел до Москви, яка прилетіла в країну, за інформацією росЗМІ, для співпраці.

Сергій Полунін і Шон Пенн фото Fullscreen
Сергій Полунін і Шон Пенн
Фото: Instagram Sergei Polunin

І все це — на тлі безперервного галасу навколо семи номінацій на премію "Оскар" фільму Шона Бейкера "Анора", акторський склад якого переважно російський. Події картини розвиваються навколо перипетій дітей російський олігархів, а Юрій Борисов, який виконав у стрічці роль другого плану, претендує на найвищу нагороду Американської кінокадемії.

До слова, номінаціям картини "Анора" на "Оскара" передували "Золота пальмова гілка" в Каннах, номінації британської BAFTA та американського "Золотого глобуса", "Vancouver Film Critics Circle", а між справою — мила бесіда в кулуарах між Юрою Борисовим з Анджеліною Джолі на фестивалі в Торонто. Друге коротке спілкування в акторів відбулося під час премії "Золотий глобус".

"Ми з нею дуже давно знайомі. Уже десь років 15. Це просто моя... моя... моя... моя... Навіть не знаю, що ще б вам сказати... Моя давня знайома. Просто ми не могли не привітатися, тому що ми так довго один одного не бачили, цілий місяць, довелося ось розштовхатися і привітатися." — прокоментував Борисов своє спілкування з Джолі.

Анджеліна Джолі та Юрій Борисов фото Fullscreen
Анджеліна Джолі та Юрій Борисов

Масштабному камбеку Росії на міжнародну культурну ниву передували короткі, але гучні "дзвіночки": голлівудські знаменитості знову стали носити одяг російських дизайнерів, а московський світський десант уже третій сезон штурмує покази головних світових дизайнерів на тижнях моди.

У 2023 році було заявлено про початок зйомок третьої частини серіалу "Білий лотос", куди запросили зірку двох російських "Холопів" — серба з російським громадянством — Мілоша Біковича. Щоправда, тоді Україна стала голосно обурюватися і довозмущалась до керівництва НВО Max. У підсумку студія дізналася про проросійську позицію Біковича у війні з Україною і викреслила його з каста. Правда, виходить, що під тиском? Отже, якби не протест українського МЗС, культурний Захід в особі популярної стримінгової платформи не бачив нічого крамольного в камбеку Росії ще у 2023-му?

Звісно, ми всі чули про "творчість без кордонів" і що "культура поза політикою". Однак ми також добре пам'ятаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році жодна медійна особистість на Заході не ризикнула б засвітитися в компанії росіян і, тим паче, запросити когось із них до проєкту.

А ще ми добре пам'ятаємо Шона Пенна, який бажав "переплавити свій "Оскар" на кулі для українців" і навіть "готового піти воювати на боці українців з росіянами", знімав документалку про Зеленського і відвідував масштабні івенти першої леді України.

Утім, і Анджеліна Джолі, яка страждає разом з українськими біженцями на львівському вокзалі, ще не стерлася з пам'яті наших громадян. То що ж сталося? І коли війна в Україні перестала бути критерієм для обурення західних знаменитостей, які від самого початку так активно підтримали Україну?

А може, у будь-якої позиції є терміни придатності? Або як там... усе тече, усе змінюється?