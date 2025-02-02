"Російська зима". Як культурний Захід вітає "повернення" РФ

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Цього тижня новинні ресурси облетіло несподіване фото, а точніше — відразу два. Перше — спільний знімок американського актора і режисера Шона Пенна з одним із найзатятіших прихильників президента РФ Володимира Путіна від культури — балеруном Сергієм Полуніним. Другий — знімок офіційного візиту турецької знаменитості Ханде Ерчел до Москви, яка прилетіла в країну, за інформацією росЗМІ, для співпраці.

Сергій Полунін і Шон Пенн Фото: Instagram Sergei Polunin

І все це — на тлі безперервного галасу навколо семи номінацій на премію "Оскар" фільму Шона Бейкера "Анора", акторський склад якого переважно російський. Події картини розвиваються навколо перипетій дітей російський олігархів, а Юрій Борисов, який виконав у стрічці роль другого плану, претендує на найвищу нагороду Американської кінокадемії.

До слова, номінаціям картини "Анора" на "Оскара" передували "Золота пальмова гілка" в Каннах, номінації британської BAFTA та американського "Золотого глобуса", "Vancouver Film Critics Circle", а між справою — мила бесіда в кулуарах між Юрою Борисовим з Анджеліною Джолі на фестивалі в Торонто. Друге коротке спілкування в акторів відбулося під час премії "Золотий глобус".

"Ми з нею дуже давно знайомі. Уже десь років 15. Це просто моя... моя... моя... моя... Навіть не знаю, що ще б вам сказати... Моя давня знайома. Просто ми не могли не привітатися, тому що ми так довго один одного не бачили, цілий місяць, довелося ось розштовхатися і привітатися." — прокоментував Борисов своє спілкування з Джолі.

Анджеліна Джолі та Юрій Борисов

Масштабному камбеку Росії на міжнародну культурну ниву передували короткі, але гучні "дзвіночки": голлівудські знаменитості знову стали носити одяг російських дизайнерів, а московський світський десант уже третій сезон штурмує покази головних світових дизайнерів на тижнях моди.

У 2023 році було заявлено про початок зйомок третьої частини серіалу "Білий лотос", куди запросили зірку двох російських "Холопів" — серба з російським громадянством — Мілоша Біковича. Щоправда, тоді Україна стала голосно обурюватися і довозмущалась до керівництва НВО Max. У підсумку студія дізналася про проросійську позицію Біковича у війні з Україною і викреслила його з каста. Правда, виходить, що під тиском? Отже, якби не протест українського МЗС, культурний Захід в особі популярної стримінгової платформи не бачив нічого крамольного в камбеку Росії ще у 2023-му?

Звісно, ми всі чули про "творчість без кордонів" і що "культура поза політикою". Однак ми також добре пам'ятаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році жодна медійна особистість на Заході не ризикнула б засвітитися в компанії росіян і, тим паче, запросити когось із них до проєкту.

А ще ми добре пам'ятаємо Шона Пенна, який бажав "переплавити свій "Оскар" на кулі для українців" і навіть "готового піти воювати на боці українців з росіянами", знімав документалку про Зеленського і відвідував масштабні івенти першої леді України.

Утім, і Анджеліна Джолі, яка страждає разом з українськими біженцями на львівському вокзалі, ще не стерлася з пам'яті наших громадян. То що ж сталося? І коли війна в Україні перестала бути критерієм для обурення західних знаменитостей, які від самого початку так активно підтримали Україну?

А може, у будь-якої позиції є терміни придатності? Або як там... усе тече, усе змінюється?