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На текущей неделе новостные ресурсы облетело неожиданное фото, а точнее – сразу два. Первое – совместный снимок американского актера и режиссера Шона Пенна с одним из самых ярых сторонников президента РФ Владимира Путина от культуры – балеруном Сергеем Полуниным. Второй – снимок официального визита турецкой знаменитости Ханде Эрчел в Москву, которая прилетела в страну, по информации росСМИ, для сотрудничества.

Сергей Полунин и Шон Пенн Фото: Instagram Sergei Polunin

И все это – на фоне непрекращающегося шума вокруг семи номинаций на премию "Оскар" фильма Шона Бейкера "Анора", актерский состав которого преимущественно российский. События картины развиваются вокруг перипетий детей российский олигархов, а Юрий Борисов, исполнивший в картине роль второго плана, претендует на высшую награду Американской кинокадемии.

К слову, номинациям картины "Анора" на "Оскар" предшествовали "Золотая пальмовая ветвь" в Каннах, номинации британской BAFTA, американского "Золотого глобуса" и канадского "Vancouver Film Critics Circle", а между делом — милая беседа на публике в кулуарах между Юрой Борисовым с Анджелиной Джоли на фестивале в Торонто. Второе короткое общение у актеров состоялось во время премии "Золотой глобус".

"Мы с ней очень давно знакомы. Уже где-то лет 15. Это просто моя… моя… моя… Даже не знаю, что еще бы вам сказать… Моя давняя знакомая. Просто мы не могли не поздороваться, потому что мы так долго друг друга не видели, целый месяц, пришлось вот растолкаться и поздороваться." — прокомментировал Борисов свое общение с Джоли.

Анджелина Джоли и Юрий Борисов

Масштабному камбеку России на международную культурную ниву предшествовали короткие, но громкие "звоночки": голливудские знаменитости снова стали носить одежду российских дизайнеров, а московский светский десант уже третий сезон штурмует показы главных мировых дизайнеров на неделях моды.

В 2023 году было заявлено о начале съемок третьей части сериала "Белый лотос", куда пригласили звезду двух российских "Холопов" — серба с российским гражданством — Милоша Биковича. Правда, тогда Украина стала громко возмущаться и довозмущалась до руководства НВО Max. В итоге студия узнала о пророссиской позиции Биковича в войне с Украиной и вычеркнула его из каста. Правда, выходит, что под давлением? Значит, если бы не протест украинского МИДа, культурный Запад в лице популярной стриминговой платформы не видел ничего крамольного в камбеке России еще в 2023-м?

Конечно, мы все наслышаны о "творчестве без границ" и что "культура вне политики". Однако мы также хорошо помним, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году ни одна медийная личность на Западе не рискнула бы засветиться в компании россиян и, тем более, пригласить кого-то из них в проект.

А еще мы хорошо помним Шона Пенна, желавшего "переплавить свой Оскар на пули для украинцев" и даже "готового пойти воевать на стороне украинцев с русскими", снимавшего документалку о Зеленском и посещавшего масштабные ивенты первой леди Украины.

Впрочем, и страдающая вместе с украинскими беженцами Анджелина Джоли на львовском вокзале еще не стерлась из памяти наших граждан. Так что же произошло? И когда война в Украине перестала быть критерием для возмущения западных знаменитостей, изначально столь активно поддержавших Украину?

А может, у любой позиции есть сроки годности? Или как там… все течет, все меняется?