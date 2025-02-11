Россиянин, сыгравший в "Белом лотосе 3" , появился на премьере сериала

Юрий Колокольников вместе с другими актерами присутствовал на премьере в Лос-Анджелесе.

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44-летний российский актер Юрий Колокольников снялся в третьем сезоне популярного американского сериала "Белый лотос". Его можно заметить в трейлере проекта НВО. Лицо россиянина мелькает в эпизоде на вечеринке и в бассейне. При этом его имени нет на IMDb. В кастинге заявлены Лесли Бибб, Дом Хетракул, Джейсон Айзекс, Мишель Монаган, Паркер Поузи и Тайме Таптимтонг. Актер также появился на премьере сериала в Лос-Анджелесе в отеле Four Seasons.

Ранее в сериале должен был сыграть пророссийский сербский актер Милош Бикович, однако благодаря услилиям Министерства иностранных дел Украины студия расторгла контракт с ним.

Ранее Колокольников появлялся в эпизодической роли в "Игре престолов". Его герой Стир, играет в четырех эпизодах четвертого сезона. Также в его зарубежной фильмографии – "Хантер Киллер" Донована Марша (2018), "Телохранитель киллера" Патрика Хьюза (2018), сериал "Американцы" (2017–2018). В 2019 снялся в "Призрачной шестерке" Майкла Бэя, а в 2020 – в "Доводе" Кристофера Нолана.

Актер в свое время отметился тем, что сравнил себя с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, он стал настолько же популярным.

Премьера третьего сезона удостоенного премии "Эмми" "Белого лотоса" состоится на канале HBO в воскресенье, 16 февраля 2025 года.

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