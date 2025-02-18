Сын Шварценеггера прокомментировал свою обнаженную сцену в "Белом лотосе"

Наследник знаменитого актера пошел по его стопам. Патрик снялся в новом сезоне популярного сериала "Белый лотос".

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31-летний американский актер Патрик Шварценеггер произвел фурор в первой серии третьего сезона сериала "Белый лотос" от HBO. Сын 77-летнего Арнольда Шварценеггера снялся обнаженным и прокомментировал свою роль. Об этом пишет Vanity Fair.

Трейлер третьего сезона сериала "Белый лотос"

Патрик играет "наглого, одержимого сексом" Саксона Рэтлиффа. Уже в первом эпизоде третьего сезона популярного сериала сын Марии Шрайвер снялся обнаженным.

"Он такой себе: "деньги и свобода". Вот такие вещи. Это все, что имеет значение в жизни", — прокомментировал актер свою роль.

Он продолжил: "А потом он ходит просто голым — это похоже на смену власти и динамику власти между ними двумя. И я помню, как прочитал это и просто спросил "что?" Саксон всегда говорит о сексе и так далее для моего брата", — добавил Патрик.

В последние годы сын Шварценеггера-старшего оттачивал свои актерские способности в таких телепроектах, как "Американская история спорта" 2024 года, "Поколение V" 2023 года, "Лестница" 2022 года и "Список смертников" 2022 года; а также такие фильмы, как "Бесстрашный путь" 2022 года и "Мокси" 2021 года.

Патрик Шварценеггер

Премьера третьего сезона "Белого лотоса" состоялась 16 февраля 2025 года.

Как на обнаженную сцену сына отреагировал Арнольд Шварценеггер

"Я мог бы сказать, что был удивлен, когда узнал, что в нем есть откровенная сцена, но что я могу сказать — яблоко от яблони недалеко падает", — с юмором написал 77-летний актер.

Напомним, Арнольд Шварценеггер вышел на красную дорожку с сыном Патриком.

Также Фокус писал о появлении на премьере "Белого лотоса" российского актера.