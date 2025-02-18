Сын Шварценеггера прокомментировал свою обнаженную сцену в "Белом лотосе"
Наследник знаменитого актера пошел по его стопам. Патрик снялся в новом сезоне популярного сериала "Белый лотос".
31-летний американский актер Патрик Шварценеггер произвел фурор в первой серии третьего сезона сериала "Белый лотос" от HBO. Сын 77-летнего Арнольда Шварценеггера снялся обнаженным и прокомментировал свою роль. Об этом пишет Vanity Fair.
Патрик играет "наглого, одержимого сексом" Саксона Рэтлиффа. Уже в первом эпизоде третьего сезона популярного сериала сын Марии Шрайвер снялся обнаженным.
"Он такой себе: "деньги и свобода". Вот такие вещи. Это все, что имеет значение в жизни", — прокомментировал актер свою роль.
Он продолжил: "А потом он ходит просто голым — это похоже на смену власти и динамику власти между ними двумя. И я помню, как прочитал это и просто спросил "что?" Саксон всегда говорит о сексе и так далее для моего брата", — добавил Патрик.
В последние годы сын Шварценеггера-старшего оттачивал свои актерские способности в таких телепроектах, как "Американская история спорта" 2024 года, "Поколение V" 2023 года, "Лестница" 2022 года и "Список смертников" 2022 года; а также такие фильмы, как "Бесстрашный путь" 2022 года и "Мокси" 2021 года.
Премьера третьего сезона "Белого лотоса" состоялась 16 февраля 2025 года.
Как на обнаженную сцену сына отреагировал Арнольд Шварценеггер
"Я мог бы сказать, что был удивлен, когда узнал, что в нем есть откровенная сцена, но что я могу сказать — яблоко от яблони недалеко падает", — с юмором написал 77-летний актер.
Напомним, Арнольд Шварценеггер вышел на красную дорожку с сыном Патриком.
Также Фокус писал о появлении на премьере "Белого лотоса" российского актера.