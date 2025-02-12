77-летний Арнольд Шварценеггер поддержал сына Патрика на публике (фото)

Наследник Арнольда Шварценеггера также пошел по актерским стопам. 31-летний Патрик уже снялся в ряде фильмов и сериалов, среди которых "Белый лотос".

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77-летний американский актер и политик Арнольд Шварценеггер поддержал на публике своего сына Патрика, 31. Об этом пишет Variety.

Наследник звезды фильма "Терминатор" сыграл одну из ролей в третьем сезоне сериала "Белый лотос". Звездный отец и его сын вместе вышли на красную дорожку премьеры картины. Шварценеггер-старший и Шварценеггер-младший выбрали для выхода деловые костюмы и крепко сжали руки перед фотографами в Лос-Анджелесе в The Paramount Theatre.

После этого Арнольд Шварценеггер зашел в Instagram, чтобы разрекламировать участие своего сына Патрика в сериале HBO-Max "Белый лотос", включая его "обнаженную сцену".

"Я был так рад приветствовать Патрика Шварценеггера на премьере третьего сезона "Белого лотоса". Что за шоу! Я мог бы сказать, что был удивлен, когда узнал, что в нем есть откровенная сцена, но что я могу сказать — яблоко от яблони недалеко падает", — с юмором написал 77-летний актер.

Арнольд Шварценеггер с сыном Патриком Фото: Getty Images

Арнольд является отцом пятерых детей: дочерей Кэтрин, 35 лет, и Кристины, 31 год, и сыновей Патрика, 31 год, и Кристофера, 27 лет, с бывшей женой Марией Шрайвер; и сына Джозефа Баэны, 27, от бывшей экономки Милдред Патрисии.

Актер и Шрайвер развелись в 2011 году после 25-летнего супружеского союза на фоне новостей о его неверности.

В последние годы Патрик Шварценеггер оттачивал свои актерские способности в таких телепроектах, как "Американская история спорта" 2024 года, "Поколение V" 2023 года, "Лестница" 2022 года и "Список смертников" 2022 года; а также такие фильмы, как "Бесстрашный путь" 2022 года и "Мокси" 2021 года.

Премьера третьего сезона "Белого лотоса" запланирована на 16 февраля 2025 года.

Трейлер сериала "Белый лотос"

Напомним, дочь Арнольда Шварценеггера в третий раз стала мамой.

Также Фокус писал о появлении на премьере "Белого лотоса" российского актера.