Дочь Арнольда Шварценеггера в третий раз стала мамой (фото)

Ребенок появился на свет еще 8 ноября, но о его рождении родители рассказали только несколько дней спустя.

34-летняя Кэтрин Шварценеггер, американская писательница и старшая дочь голливудского актера Арнольда Шварценеггера, в третий раз стала мамой, подарив своему мужу, актеру Крису Пратту, сына. Об этом супруги сообщили в соцсетях, опубликовав имя ребенка и дату его рождения.

"Мы очень рады сообщить о рождении нашего сына, Форда Фицджеральда Шварценеггера Пратта. Мама и малыш чувствуют себя хорошо, а братья и сестры Форда в восторге от его появления на свет. Мы чувствуем себя такими благословенными и благодарными. С любовью, Кэтрин и Крис", – гласит подпись.

Мальчика азвали Фордом Фицжеральдом

Мальчик появился на свет 8 ноября, но пара несколько дней держала это в тайне.

О третьей беременности Кэтрин рассказала в июле, , опубликовав в Instagram пост с изображением своего живота и в розовом клетчатом комбинезоне для беременных.

Супруги уже воспитывают четырехлетнюю Лайлу и двухлетнюю Элоизу. У Криса также есть 12-летний сын Джек от брака с Анной Фэрис.

"Они милые и замечательные. Они вежливые, добрые, радостные маленькие ангелочки, и я их люблю", – говорил Пратт в мае. По его словам, он поставил себе цель воспитывать своих детей, поощряя их уверенность в себе и самовыражение, показывая, как его стиль воспитания отличается от того, как воспитывали его самого.

"Я думаю, что наступила новая эра воспитания. Я рос, я делал именно то, что говорили мои родители все время. Я никогда не знал, что могу сказать "нет" своим родителям. А теперь я парень, у которого нет суперздорового контроля над собственными эмоциями. Поэтому мы пытаемся воспитывать их так, чтобы им было комфортно выражать себя", – объяснил актер.

Ранее Фокус писал, что Кэтрин Шварценеггер показала редкое фото с двумя дочерьми.