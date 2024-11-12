Донька Арнольда Шварценеггера втретє стала мамою (фото)

Дитина з'явилася на світ ще 8 листопада, але про її народження батьки розповіли тільки через кілька днів.

34-річна Кетрін Шварценеггер, американська письменниця і старша донька голлівудського актора Арнольда Шварценеггера, втретє стала мамою, подарувавши своєму чоловікові, акторові Крісу Пратту, сина. Про це подружжя повідомило в соцмережах, опублікувавши ім'я дитини та дату її народження.

"Ми дуже раді повідомити про народження нашого сина, Форда Фіцджеральда Шварценеггера Пратта. Мама і малюк почуваються добре, а брати і сестри Форда в захваті від його появи на світ. Ми почуваємося такими благословенними і вдячними. З любов'ю, Кетрін і Кріс", — свідчить підпис.

Хлопчика азвали Фордом Фіцжеральдом

Хлопчик з'явився на світ 8 листопада, але пара кілька днів тримала це в таємниці.

Про третю вагітність Кетрін розповіла в липні, опублікувавши в Instagram пост із зображенням свого живота і в рожевому картатому комбінезоні для вагітних.

Подружжя вже виховує чотирирічну Лайлу і дворічну Елоїзу. У Кріса також є 12-річний син Джек від шлюбу з Анною Феріс.

"Вони милі та чудові. Вони ввічливі, добрі, радісні маленькі янголята, і я їх люблю", — говорив Пратт у травні. За його словами, він поставив собі за мету виховувати своїх дітей, заохочуючи їхню впевненість у собі та самовираження, показуючи, як його стиль виховання відрізняється від того, як виховували його самого.

"Я думаю, що настала нова ера виховання. Я зростав, я робив саме те, що говорили мої батьки весь час. Я ніколи не знав, що можу сказати "ні" своїм батькам. А тепер я хлопець, у якого немає суперздорового контролю над власними емоціями. Тому ми намагаємося виховувати їх так, щоб їм було комфортно виражати себе", — пояснив актор.

Раніше Фокус писав, що Кетрін Шварценеггер показала рідкісне фото з двома дочками.