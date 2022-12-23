Дочь Арнольда Шварценеггера воспитывает двоих детей в союзе с актером Крисом Преттом.

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33-летняя американская писательница Кэтрин Шварценеггер показала редкое фото с двумя дочерьми. В своем Instagram-аккаунте дочь Арнольда Шварценеггера поделилась семейным кадром.

"Выгуливаем наши семейные луки а-ля "бабушка с побережья". Просто пытаюсь быть классной мамой и наряжаться под моих девочек", — отметила под снимком мама двоих.

На фото писательница позирует в светлом домашнем ауфите, а ее дочери одеты под образ матери.

[ + – ] Кэтрин Шварценеггер

Отметим, что актер Крис Претт и его жена, 33-летняя Кэтрин Шварценеггер, почти не показывают в Сети своих дочерей, 2-летнюю Лайлу и 7-месячную Элоизу.

Звездная пара узаконила свои отношения в 2019 году. Впрочем, у Претта также сын от предыдущего брака, с актрисой Анной Ферис.

Кэтрин Шварценеггер – дочь Арнольда Шварценеггера и журналистки Марии Шрайвер. Кроме нее, звездные супруги воспитывали сыновей Патрика и Кристофера, а также дочь Кристину. В 2021 году актер и журналистка объявили о разводе.

Напомним, 75-летний Арнольд Шварценеггер был замечен на велопрогулке в Лос-Анджелесе.

Также Фокус писал об участии внебрачного сына Арнольда Шварценеггера в "Танцах со звездами".