С седой бородой и в гольфах: Арнольд Шварценеггер прокатился на велосипеде

В свои 75 лет актер продолжает активно заниматься спортом и не мыслит начала дня без тренировок в спортзале.

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75-летний американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер продолжает поддерживать свою спортивную форму и вести здоровый образ жизни. Прогулки на велосипеде по улицам Лос-Анджелеса для него такие же традиционные, как транировки в клубе Gold's Guy на Венис-Бич. Недавно папарацци снова заметили Арни, который ехал на велосипеде в компании приятеля.

Актер отрастил небольшую бороду, которая совсем седая. На нем были синяя куртка, спортивные шорты с надписью "Arnold's Pump Club" на левом бедре, темно-синяя футболка, кроссовки и гольфы до колен. Глаза он спрятал за солнцезащитными очками, а на голову надел бейсболку с надписью Gold's Gym.

Шварценеггера часто видят катающимся на велосипеде. Часто вместе с ним ездят его дети: сыновья Патрик, Кристофер и Джозеф, дочери Кристина и Кэтрин, его подруга Хизер Миллиган и друг Ральф Меллер.

Несмотря на почтенный возраст, Арнольд продолжает немало времени посвящать спорту. Он встает около пяти утра, чтобы насладиться чашечкой кофе, а к шести утра он едет на велосипеде в спортзал, чтобы потренироваться, как правило, 60 минут.

Шварценеггер дошел до того, что признался, что он "пристрастился к тренировкам" и что ему нужно начинать каждый день в тренажерном зале или выполнять какие-то упражнения.

"Итак, сегодня, хотя мое тело не будет реагировать так, как 50 лет назад, я могу поддерживать столько, сколько могу, и это приносит мне огромную радость. Я решил адаптироваться к моему возрасту, сделать мои тренировки немного другими и сосредоточиться на том, чтобы оставаться стройным и избегать травм", – признался актер.

По его словам, ничего не изменится, пока он не умрет.

"Я буду тренироваться, прекрасно проводить время в тренажерном зале и буду накачиваться", – подчеркнул он.

Напомним, Арнольд Шварценеггер активно выступает против войны в Украине. В марте он обратился к россиянам с призывом остановить их власти, которые совершают катастрофические преступления на территории независимого государства.