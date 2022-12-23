Із сивою бородою та в гольфах: Арнольд Шварценеггер прокотився на велосипеді

У свої 75 років актор продовжує активно займатися спортом і не уявляє початку дня без тренувань у спортзалі.

Related video

75-річний американський актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер продовжує підтримувати свою спортивну форму та вести здоровий спосіб життя. Прогулянки велосипедом вулицями Лос-Анджелеса для нього такі ж традиційні, як транування в клубі Gold's Guy на Веніс-Біч. Нещодавно папараці знову помітили Арні, який їхав велосипедом у компанії приятеля.

Актор відростив невелику бороду, яка зовсім сива. На ньому були синя куртка, спортивні шорти з написом Arnold's Pump Club на лівому стегні, темно-синя футболка, кросівки та гольфи до колін. Очі він сховав за сонцезахисними окулярами, а на голову надів бейсболку з написом Gold's Gym.

Шварценеггера часто бачать, коли він катається на велосипеді. Часто разом із ним їздять його діти: сини Патрік, Крістофер і Джозеф, дочки Крістіна та Кетрін, — його подруга Гізер Мілліган і друг Ральф Меллер.

Незважаючи на поважний вік, Арнольд продовжує багато часу присвячувати спорту. Він встає близько п'ятої ранку, щоб насолодитися чашкою кави, а до шостої ранку він їде на велосипеді в спортзал, щоб потренуватися, як правило, 60 хвилин.

Шварценеггер дійшов до того, що зізнався, що він "пристрасився до тренувань" і що йому потрібно починати щодня в тренажерному залі або виконувати якісь вправи.

"Отже, сьогодні, хоча моє тіло не реагуватиме так, як 50 років тому, я можу підтримувати стільки, скільки можу, і це приносить мені величезну радість. Я вирішив адаптуватися до мого віку, зробити мої тренування трохи іншими та зосередитися на тому, щоб залишатися струнким і уникати травм", — зізнався актор.

За його словами, нічого не зміниться, доки він не помре.

"Я тренуватимуся, чудово проводити час у тренажерному залі та буду накачуватися", — підкреслив він.

Нагадаємо, Арнольд Шварценеггер активно виступає проти війни в Україні. У березні він звернувся до росіян із закликом зупинити їхню владу, яка вчиняє катастрофічні злочини на території незалежної держави.