Кетрін Шварценеггер показала рідкісне фото з двома дочками

Донька Арнольда Шварценеггера виховує двох дітей у союзі з актором Крісом Преттом.

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33-річна американська письменниця Кетрін Шварценеггер показала рідкісне фото з двома доньками. У своєму Instagram-акаунті донька Арнольда Шварценеггера поділилася сімейним кадром.

"Вигулюємо наші сімейні луки а-ля "бабуся з узбережжя". Просто намагаюся бути класною мамою та вбиратися під моїх дівчат", — зазначила під знімком мама двох.

На фото письменниця позує в світлому домашньому ауфіті, а її доньки одягнуті під образ матері.

[ + – ] Кетрін Шварценеггер

Зазначимо, що актор Кріс Претт та його дружина, 33-річна Кетрін Шварценеггер майже не показують у мережі своїх доньок, 2-річну Лайлу і 7-місячну Елоїзу.

Зіркова пара узаконила свої стосунки у 2019 році. Втім, у Претта також є син від попереднього шлюбу, з акторкою Анною Феріс.

Кетрін Шварценеггер — донька Арнольда Шварценеггера та журналістки Марії Шрайвер. Окрім неї, зіркове подружжя виховувало синів Патріка та Крістофера, а також доньку Крістіну. У 2021 актор та журналістка оголосили про розлучення.

Нагадаємо, 75-річного Арнольда Шварценеггера помітили на велопрогулянці у Лос-Анджелесі.

Також Фокус писав про участь позашлюбного сина Арнольда Шварценеггера у "Танцях із зірками".