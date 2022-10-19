Джозеф Баена розплакався перед матір'ю, коли його виключили з "Танців із зірками"

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Позашлюбний син Шварценеггера протримався на танцювальному шоу п'ять тижнів.

Джозеф Баена не зміг стримати сліз, коли його та його партнерку Даніеллу Карагач виключили зі змагання на шоу "Танці із зірками". Актор-початківець, модель і позашлюбний син "Залізного Арні" зізнався, що розплакався, коли його мати, Мілдред Баена, була в залі. Про це пише Page Six.

25-річний Джозеф сказав, що його мама відвідувала всі його виступи, і він дуже радий, що вона побачила його останній танець на шоу.

"Вона була дуже засмучена тим, що я їду додому, і, звичайно ж, вона буде засмучена, тому що вона моя мати й не хоче, щоб із її сином трапилося щось погане. Але вона задоволена тим, що я так далеко зайшов", — зізнався Джозеф.

Фітнес-модель, син Арнольда Шварценеггера та Мілдред Патриції Баени, був у захваті від того, що його мама була в залі. І саме тому він і не зміг стримати сліз, коли ведуча Тайра Бенкс оголосила, що Джозеф і його професійна партнерка Даніелла Карагач вирушають додому.

[ + – ] Джозеф Баена й Даніелла Карагач на "Танцях із зірками"

"Я просто емоційний хлопець! Так, мені дуже подобалося бути на цьому шоу та працювати з такими чудовими людьми", — сказав Джозеф Баена.

А його партнерка з танців Даніелла Карагач зазначила, що дуже пишається прогресом Джозефа. "Я просто дуже пишаюся тим, чого ми досягли за такий короткий період часу. І я можу з гордістю сказати, що перетворила Джозефа з бодібілдера на бального танцюриста", — сказала Даніелла.

Нагадаємо, раніше на шоу Джозеф Баена з'являвся в образі, який скопіював із наряду свого знаменитого батька в культовому фільмі "Конан-варвар".

[ + – ] Джозеф Баена й Даніелла Карагач на "Танцях із зірками" Фото: Joseph Baena/Instagram

Його підписники відзначили разючу подібність із Арнольдом Шварценеггером.