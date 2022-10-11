Син Шварценеггера Джозеф Баена повторив образ батька з "Конана-варвара"

Позашлюбний син "Залізного Арні" зараз виступає на шоу "Танці з зірками".

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Джозеф Баена, позашлюбний син Арнольда Шварценеггера, скопіював образ свого знаменитого батька з культового фільму "Конан-варвар" 1982 року. Відео юнак розмістив у своєму Instagram.

25-річний Баена зараз бере участь у програмі "Танці з зірками" та вже змінив кілька нарядів. Але шкіряні обладунки явно стали відсиланням до однієї з найвідоміших ролей Шварценеггера у фільмі "Конан-варвар".

Для більшої подібності Джозеф навіть наклав на своє відео саундтрек зі стрічки.

[ + – ] Джозеф Баена закосплеїв Арнольда Шварценеггера

Зараз Джозеф працює агентом із нерухомості, займається фітнесом і навіть дебютував як модель.

Він розповідав, що хоче стати актором, як і його відомий батько, і вже отримав роль у новому науково-фантастичному фільмі Джона Малковича "Колесниця".

Джозеф Баена розповідав в інтерв'ю Men's Health, що йому вдалося порозумітися із "Залізним Арні" через їхню любов до бодібілдингу та фітнесу.

[ + – ] Джозеф Баена з Арнольдом Шварценеггером Фото: Instagram projoe2

Щоб допомогти йому в тренуваннях, Шварценеггер подарував йому екземпляр "Енциклопедії сучасного бодібілдингу", написаної у співавторстві із семиразовим чемпіоном "Містер Олімпія", яку багато хто вважає "Біблією" бодібілдингу.

"Мій батько старомодний, він не вірить у подачки. Він вважає, що тільки важка праця окупається, і я теж у це вірю. Я люблю слово честь, і якщо я скористаюся зв'язками свого батька або попрошу його про послугу, цікаво, яку честь це принесе мені?" — говорив юнак.

Нагадаємо, мати Джозефа — колишня економка родини Шварценеггера Мілдред Баена. У 2011 році Арнольд зізнався своїй дружині Марії Шрайвер, що має позашлюбного сина. Пара зрештою розлучилася.

Але Арні залишився близьким зі своїми дітьми. Нещодавно він разом із Патріком і Крістофером відвідав Октоберфест у Мюнхені.

До речі, Патрік Шварценеггер також пробує себе як актор. Він уже знявся в кількох фільмах і серіалах, а також отримав роль у новому сиквелі культового серіалу "Пацани" — "Покоління Ві".