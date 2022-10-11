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Стиль жизни

Сын Шварценеггера Джозеф Баэна повторил образ отца из "Конана-варвара"

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Фото: Коллаж: Фокус | Джозеф Баэна повторил образ отца

Внебрачный сын "Железного Арни" сейчас выступает на шоу "Танцы со звездами"

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Джозеф Баэна,внебрачный сын Арнольда Шварценеггера, скопировал образ своего знаменитого отца из культового фильма "Конан-варвар" 1982 года. Видео молодой человек разместил в своем Instagram.

25-летний Баэна в настоящее время участвует в программе "Танцы со звездами", и уже сменил несколько нарядов. Но кожаные доспехи явно стали отсылкой к одной из самых известных ролей Шварценеггера в фильме "Конан-варвар"восприняла вечер показа фильмов как возможность одеться 75-летним актером.

Для пущего сходства, Джозеф даже наложил на свое видео саундтрек из картины.

Джозеф Баэна скосплеил Арнольда Шварценеггера

Сейчас Джозеф работает агентом по недвижимости, занимается фитнессом и даже дебютировал, как модель.

Он рассказывал, что хочет стать актером, как и его знаменитый отец. И уже получил роль в новом научно-фантастическом фильме Джона Малковича "Колесница".

Джозеф Баэна рассказывал в интервью Men's Health, что ему удалось найти общий язык с "Железным Арни" из-за их любви к бодибилдингу и фитнесу.

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Джозеф Баэна с Арнольдом Шварценеггером
Фото: Instagram projoe2

Чтобы помочь ему в тренировках, Шварценеггер подарил ему экземпляр "Энциклопедии современного бодибилдинга", написанной в соавторстве с семикратным чемпионом "Мистер Олимпия", которую многие считают "Библией" бодибилдинга.

"Мой отец старомоден, он не верит в подачки. Он считает, что только тяжелый труд окупается и я тоже в это верю. Я люблю слово честь, и если я воспользуюсь связями своего отца или попрошу его об одолжении, интересно, какую честь это принесет мне?", — говорил молодой человек.

Напомним, мать Джозефа — бывшая экономка семьи Шварценеггера Милдред Баэна.В 2011 году Арнольд признался своей жене Марии Шрайвер, что у него есть внебрачный сын. Пара в итоге развелась.

Но Арни остался близок со своими детьми. Недавно он вместе с Патриком и Кристофером посетил Октоберфест в Мюнхене.

К слову, Патрик Шварценеггер также пробует себя в качестве актера. Он уже снялся в нескольких фильмах и сериалах, а также получил роль в новом сиквеле культового сериала "Пацаны" – "Поколение Ви".