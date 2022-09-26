Арнольд Шварценеггер с сыновьями и девушкой повеселились на Октоберфесте

"Железный Арни" отлично проводит время в Мюнхене

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75-летний Арнольд Шварценеггер решил не пропускать Октоберфест в этом году и отправился на праздник в большой компании. Его сопровождали сыновья: Кристофер и Патрик, а также его девушка Миллиган. Об этом пишет Daily Mail.

Арнольд Шварценеггер, как видно по фото с праздника, следовал всем правилам Октоберфеста: он, как и его сыновья, надели традиционные кожаные штаны, не отказывали себе в пиве, а потом "Железный Арни", не выпуская из рта любимую сигару, дирижировал оркестром.

В этом году к Арнольду присоединилась его девушка Хизер Миллиган, а Патрик Шварценеггер взял с собой свою подружку Эбби Чемпион.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер дирижирует оркестром

Также к семейству Шварценеггеров присоединился племянник Арни – тоже Патрик Кнапп-Шварценеггер.

Хоть кинозвезду и сопровождала охрана, но Арни никому не отказывал в селфи, веселился с друзьями и семьей за одним столом и даже сыграл на электрогитаре.

Сейчас Арни занят на съемках нового сериала Netflix "Утап" в Канаде. Концепция сериала основана на его невероятно успешной картине "Правдивая ложь" 1994 года, в которой он снялся вместе с Джейми Ли Кертис.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер и актер Милан Картер на Октоберфесте Фото: Getty Images

Культовый актер снялся в десятках фильмов за последние пять десятилетий, но впервые в своей карьере он снимется в сериале.

Сюжет вращается вокруг отца и дочери, которые много лет работали оперативниками ЦРУ. Тем не менее, каждый скрывал свое сотрудничество с ЦРУ , что и приводит к забавным ситуациям.

Компанию Шварценеггеру составит Моника Барабаро, звезда недавнего хита "Лучший стрелок: Мэверик".

Напомним, Патрик Шварценеггер продолжает свою карьеру в кино и уже получил роль в многообещающем спин-оффе Amazon Prime популярного сериала "Пацаны" — под названием GEN V, или "Поколение Ви". Судя по всему, Патрику досталась роль юного супергероя.