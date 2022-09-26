Арнольд Шварценеггер із синами та дівчиною повеселилися на Октоберфесті

"Залізний Арні" чудово проводить час у Мюнхені.

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75-річний Арнольд Шварценеггер вирішив не пропускати цьогоріч Октоберфест і вирушив на свято у великій компанії. Його супроводжували сини: Крістофер і Патрік, а також його дівчина Мілліган. Про це пише Daily Mail.

Арнольд Шварценеггер, як видно на фото зі свята, дотримувався всіх правил Октоберфесту: він, як і його сини, одягли традиційні шкіряні штани, не відмовляли собі в пиві, а потім "Залізний Арні", не випускаючи з рота улюблену сигару, диригував оркестром.

Цьогоріч до Арнольда приєдналася його дівчина Хізер Мілліган, а Патрік Шварценеггер узяв із собою свою подружку Еббі Чемпіон.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер диригує оркестром

Також до сімейства Шварценеггерів приєднався племінник Арні — теж Патрік Кнапп-Шварценеггер.

Хоч кінозірку й супроводжувала охорона, але Арні нікому не відмовляв у селфі, веселився з друзями та сім'єю за одним столом і навіть зіграв на електрогітарі.

Наразі Арні зайнятий на зйомках нового серіалу Netflix "Утап" у Канаді. Концепція серіалу заснована на його неймовірно успішній картині "Правдива брехня" 1994 року, в якій він знявся разом із Джеймі Лі Кертіс.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер та актор Мілан Картер на Октоберфесті Фото: Getty Images

Культовий актор знявся у десятках фільмів за останні п'ять десятиліть, але вперше у своїй кар'єрі він зніметься у серіалі.

Сюжет обертається навколо батька та доньки, які багато років працювали оперативниками ЦРУ. Тим не менш, кожен приховував свою співпрацю з ЦРУ, що й призводить до кумедних ситуацій.

Компанію Шварценеггеру складе Моніка Барабаро, зірка нещодавнього хіта "Найкращий стрілець: Меверік".

Нагадаємо, Патрік Шварценеггер продовжує свою кар'єру в кіно й уже отримав роль у перспективному спін-офі Amazon Prime популярного серіалу "Пацани" — під назвою GEN V, або "Покоління Ві". Зважаючи на все, Патріку дісталася роль юного супергероя.