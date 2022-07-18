Старший син Шварценеггера отримав роль у популярному серіалі

Йдеться про серіал "Покоління Ві", сиквел супергеройської телесаги "Пацани"

Патрік Шварценеггер, старший син Арнольда Шварценеггера, отримав роль у новому серіалі від Amazon Prime під назвою GEN V, або "Покоління Ві". Це сиквел популярного супергеройського серіалу "Пацани", який продовжили на четвертий сезон. Актори нової телесаги представилися у відеовізитці, яка з'явилася на офіційному Twitter The Boys.

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Якщо оригінальний серіал, заснований на коміксах Гарта Енніса, розповідав історію про те, як суперкорпорація Vought створює супергероїв, робить із них зірок і з їхньою допомогою провертає всякі темні справи. То новий серіал розповідатиме про коледж, де навчається нове покоління супергероїв.

[ + – ] Відеовізитка акторів нового серіалу "Покоління Ві"

Назва відсилає до сироватки V, завдяки якій корпорація Vought створює своїх героїв.

Для Патріка Шварценеггера це буде вже не перша роль, раніше він знімався у фільмі "Скаути проти зомбі", у серіалах "Королеви крику" та "Список смертників" та кількох інших.

[ + – ] Патрік Шварценеггер та Кріс Пратт у серіалі "Список смертників" Фото: Instagram patrickschwarzenegger

Також він знявся в кліпі Аріадни Гранде Right there і виступив як модель, ставши обличчям бренду Hudson Jeans.

Але, найімовірніше, сиквел "Пацанів" стане головною роллю в його кар'єрі.

Нагадаємо, Патрік — третя дитина Арнольда Шварценеггера та Марії Шрайвер. Загалом у них четверо дітей: Кетрін, Крістіна, Патрік та Крістофер.

[ + – ] Марія Шрайвер зі своїми дітьми від Арнольда Шварценеггера Фото: Instagram patrickschwarzenegger

Кетрі у 2019 році вийшла заміж за актора Кріса Пратта і вже подарувала "Залізному Арні" другого онука.

Також у Арнольда Шварценеггера є позашлюбний син від хатньої робітниці Мілдред Баена. Джозеф Баена дуже нагадує свого знаменитого батька. І вже будує кар'єру бодибілдера. Також він нещодавно знявся у кіно.