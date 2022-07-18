Старший син Шварценеггера отримав роль у популярному серіалі
Йдеться про серіал "Покоління Ві", сиквел супергеройської телесаги "Пацани"
Патрік Шварценеггер, старший син Арнольда Шварценеггера, отримав роль у новому серіалі від Amazon Prime під назвою GEN V, або "Покоління Ві". Це сиквел популярного супергеройського серіалу "Пацани", який продовжили на четвертий сезон. Актори нової телесаги представилися у відеовізитці, яка з'явилася на офіційному Twitter The Boys.
Якщо оригінальний серіал, заснований на коміксах Гарта Енніса, розповідав історію про те, як суперкорпорація Vought створює супергероїв, робить із них зірок і з їхньою допомогою провертає всякі темні справи. То новий серіал розповідатиме про коледж, де навчається нове покоління супергероїв.
Назва відсилає до сироватки V, завдяки якій корпорація Vought створює своїх героїв.
Для Патріка Шварценеггера це буде вже не перша роль, раніше він знімався у фільмі "Скаути проти зомбі", у серіалах "Королеви крику" та "Список смертників" та кількох інших.
Також він знявся в кліпі Аріадни Гранде Right there і виступив як модель, ставши обличчям бренду Hudson Jeans.
Але, найімовірніше, сиквел "Пацанів" стане головною роллю в його кар'єрі.
Нагадаємо, Патрік — третя дитина Арнольда Шварценеггера та Марії Шрайвер. Загалом у них четверо дітей: Кетрін, Крістіна, Патрік та Крістофер.
Кетрі у 2019 році вийшла заміж за актора Кріса Пратта і вже подарувала "Залізному Арні" другого онука.
Також у Арнольда Шварценеггера є позашлюбний син від хатньої робітниці Мілдред Баена. Джозеф Баена дуже нагадує свого знаменитого батька. І вже будує кар'єру бодибілдера. Також він нещодавно знявся у кіно.