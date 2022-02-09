Позашлюбний син Шварценеггера з'явився на обкладинці Men's Health

Джозеф Баена, який напрочуд схожий на свого знаменитого батька та серйозно займається бодібілдингом, сфотографувався для журналу Men's Health

24-річний Джозеф Баена, позашлюбний син актора Арнольда Шварценеггера та його домробітниці Мілдред Патріції Баена, став зіркою популярного чоловічого журналу Men's Health і дав відверте інтерв'ю. Про це пише Daily Mail.

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Джозеф опублікував фото своєї дебютної обкладинки в Instagram. Він позує в білій майці та блакитних джинсах під дощем. Автор знімків – відомий фотограф Ерік Рей Девідсон, який часто знімає для глянцю.

Фото: Men’s Health Фото: Men’s Health Фото: Men’s Health Фото: Men’s Health

Джозеф, який нещодавно розпочав зйомки в новому фільмі "Лава", вперше дав відверте інтерв'ю про своє життя. Нагадаємо, юнак народився від таємного зв'язку Шварценеггера та його домробітниці, коли актор ще був одружений із Марією Шрайвер.

Шлюб зрештою розпався, але актор визнав сина та розповів про нього незабаром після того, як залишив посаду губернатора Каліфорнії.

Утім, як ця новина вплинула на Джозефа, він ніколи не розповідав. Він зізнався, що у 2011 році мати забрала його зі школи, і з того дня його життя змінилося.

"Я ясно пам'ятаю той день. Я був у восьмому класі. І тут мене викликають із класу до кабінету директора, а там моя мама, і вона каже: "Ми повинні йти — скоро всі дізнаються про тебе та про те, хто твій батько", — зізнався Баена в інтерв'ю.

Юнак розповів, що спочатку зрозумів для себе, що йому не потрібно займатися тим самим, чим і його батько: бодібілдингом і кіно, щоб стати ближчим до нього, але, за іронією долі, він серйозно захопився фітнесом і розпочав кар'єру в кіно.

"Я дуже мотивований і цілеспрямований. Я задоволений своїми стосунками з батьком. Але я щасливіший, що знаходжу радість у тому, що роблю, і що я роблю саме те, про що завжди мріяв. Багато хлопців так намагаються вразити своїх батьків, що пропускають власне життя. Але, може, їм просто не пощастило з батьками так, як мені", — зазначає Джозеф.

Фото: Men’s Health Фото: Men’s Health

Він розповів, що спочатку соромився просити поради в "Залізного Арні", але в результаті вони стали ходити до спортзалу разом. Але при цьому Джозеф знає, що Шварценеггер не допомагатиме йому "пробитися" в Голлівуді.

"Мій тато старомодний: він не вірить у подачки. Він вважає, що важка робота окупається, і я також", — резюмував Баена.

Фото: Men’s Health

Нагадаємо, у шлюбі з Марією Шрайвер у Арнольда Шварценеггера народилися четверо дітей: доньки Крістіна та Кетрін, а також сини Патрік і Крістофер.

Крістофер – найменш відомий із дітей "Залізного Арні". Він тривалий час страждав від наслідків тяжкої травми та депресії, проте нещодавно почав займатися в спортзалі.