Внебрачный сын Шварценеггера появился на обложке Men's Health

Джозеф Баэна, который поразительно похож на своего знаменитого отца и серьезно занимается бодибилдингом, сфотографировался для журнала Men's Health

24-летний Джозеф Баэна, внебрачный сын актера Арнольда Шварценеггера и его домработницы Милдред Патриции Баэна стал звездой популярного мужского журнала Men's Health и дал откровенное интервью. Об этом пишет Daily Mail.

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Джозеф опубликовал фото своей дебютной обложки в Instagram. Он позирует в белой майке и голубых джинсах под дождем. Автор снимков – известный фотограф Эрик Рэй Дэвидсон, часто снимающий для глянца.

Фото: Men’s Health Фото: Men’s Health Фото: Men’s Health Фото: Men’s Health

Джозеф, который недавно начал съемки в новом фильме "Лава", впервые дал откровенное интервью о своей жизни. Напомним, юноша родился от тайной связи Шварценеггера и его домработницы, когда актер еще был женат на Марии Шрайвер.

Брак в итоге распался, но актер признал сына и рассказал о нем вскоре после того, как оставил пост губернатора Калифорнии.

Впрочем, как эта новость повлияла на Джозефа – он никогда не рассказывал. Он признался, что в 2011 году мать забрала его из школы и с того дня его жизнь изменилась.

"Я ясно помню тот день. Я был в восьмом классе. И тут меня вызывают из класса в кабинет директора, а там моя мама, и она говорит: "Мы должны идти — скоро все узнают о тебе и о том, кто твой отец", — признался Баэна в интервью.

Юноша рассказал, что сначала понял для себя, что ему не нужно заниматься тем же, чем и его отец: бодибилдингом и кино, чтобы стать ближе к нему, но, по иронии судьбы, он всерьез увлекся фитнессом и начал карьеру в кино.

"Я очень мотивирован и целеустремлен. Я доволен своими отношениями с отцом. Но я более счастлив, что нахожу радость в том, что делаю, и что я делаю именно то, о чем всегда мечтал. Многие парни так стараются впечатлить своих отцов, что пропускают собственную жизнь. Но, может, им просто не повезло с родителями так, как мне", — отмечает Джозеф.

Фото: Men’s Health Фото: Men’s Health

Он рассказал, что сначала стеснялся просить совета у "Железного Арни", но в итоге они стали ходить в спортзал вместе. Но при этом Джозеф знает, что Шварценеггер не будет помогать ему "пробиться" в Голливуде.

"Мой папа старомодный: он не верит в подачки. Он считает, что тяжелая работа окупается, и я тоже", — резюмировал Баэна.

Фото: Men’s Health

Напомним, в браке с Марией Шрайвер у Арнольда Шварценеггера родились четверо детей: дочери Кристина и Кэтрин, а также сыновья Патрик и Кристофер.

Кристофер – наименее известный из детей "Железного Арни". Он долгое время страдал от последствий тяжелой травмы и депрессии, однако недавно начал заниматься в спортзале.