Младший сын Шварценеггера взял пример с отца и занялся спортом

Кристофер Шварценеггер, не так известен, чем его старший брат Патрик, долго оставался в тени и не занимался своим внешним видом

Младший сын Арнольда Шварценеггера от его бывшей жены Марии Шрайвер, недавно дал понять, что наконец-то пошел по стопам своего знаменитого отца и начал заниматься спортом. 24-летний Кристофер долгое время был в депрессии из-за измены отца и собственной тяжелой травмы. Об этом пишет Daily Mail.

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Кристофер Шварценеггер нечасто становится героем светских хроник и редко появляется даже на семейных фото в отличие от своего знаменитого брата Патрика, который продолжает карьеру модели, или сестры Кэтрин, которая вышла замуж за известного актера Криса Пратта и пишет детские книги.

[ + – ] Кристофер Шварценеггер с матерью, братом Патриком и сестрой Кэтрин Фото: Instagram patrickschwarzenegger [ + – ] Патрик и Кристофер Шварценеггеры Фото: Instagram patrickschwarzenegger

Кристофера, как и прочих детей, "Железный Арни" воспитывал в строгости, заставлял рано вставать, закаляться и заниматься спортом. Кристофер увлекался серфингом, однако в 2011 году он неудачно упал с доски, получил тяжелые травмы ребер и коллапс легкого. Врачи запретили ему заниматься спортом, юноше пришлось принимать лекарства, из-за гормонального дисбаланса он сильно располнел, что не способствовало уверенности в себе.

К тому же у Кристофера началась депрессия после того, как его отец, Арнольд Шварценеггер, образцовый семьянин, актер и политик, в 2011 году признался в любовной связи с их домработницей Милдред Патрисией Баэной. У женщины родился сын Джозеф, и случилось это 2 октября 1997 года, всего на пять дней позже Кристофера, который родился 27 сентября.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер с сыном Джозефом Баеной Фото: Instagram projoe2 [ + – ] Арнольд Шварценеггер с сыном Джозефом Баеной Фото: Instagram projoe2

После грандиозного скандала Мария Шрайвер подала на развод, а их общим с Арнольдом детям пришлось справляться с новостью о том, что у них есть брат, о котором они ничего не знали более десяти лет.

[ + – ] Сын Шварценеггера Джозеф Баена Фото: Instagram projoe2 [ + – ] Сын Шварценеггера Джозеф Баена Фото: Instagram projoe2

Но, судя по последним снимкам папарацци, Кристофер нашел в себе силы справиться с депрессией. Журналисты отметили большую потерю веса и тот факт, что молодой человек выглядит куда лучше. Инсайдеры сообщили, что юноша просто стал питаться более здоровой пищей и больше двигаться.

[ + – ] Радикальные изменения во внешности Кристофера Шварценеггера Фото: Daily Mail

Сейчас Кристофер учится в Мичиганском университете и начал регулярно посещать спортзал, за что его уже похвалили отец и старший брат. Арнольд написал в комментариях, что "не теперь не угонится за сыном".

"Горжусь тобой. Режим в спортзале, ты стал совершенно новым человеком. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что с тобой будет через год", — написал Кристоферу его старший брат Патрик.