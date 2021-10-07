Молодший син Шварценеггера взяв приклад із батька та зайнявся спортом

Крістофер Шварценеггер, не такий відомий, як його старший брат Патрік, довго залишався в тіні та не займався своєю зовнішністю

Молодший син Арнольда Шварценеггера від його колишньої дружини Марії Шрайвер недавно дав зрозуміти, що нарешті пішов по стопах свого знаменитого батька та почав займатися спортом. 24-річний Крістофер довгий час був у депресії через зраду батька та власної важкої травми. Про це пише Daily Mail.

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Крістофер Шварценеггер нечасто стає героєм світських хронік і рідко з'являється навіть на сімейних фото на відміну від свого знаменитого брата Патріка, який продовжує кар'єру моделі, або сестри Кетрін, яка вийшла заміж за відомого актора Кріса Пратта та пише дитячі книги.

[ + – ] Крістофер Шварценеггер із матір'ю, братом Патріком і сестрою Кетрін Фото: Instagram patrickschwarzenegger [ + – ] Патрік і Крістофер Шварценеггер Фото: Instagram patrickschwarzenegger

Крістофера, як і інших дітей, "Залізний Арні" виховував суворо, змушував рано вставати, загартовуватися та займатися спортом. Крістофер захоплювався серфінгом, проте у 2011 році він невдало впав із дошки, отримав важкі травми ребер і колапс легені. Лікарі заборонили йому займатися спортом, юнакові довелося приймати ліки, через гормональний дисбаланс він сильно погладшав, що не сприяло впевненості в собі.

До того ж у Крістофера почалася депресія після того, як його батько, Арнольд Шварценеггер, зразковий сім'янин, актор і політик, у 2011 році зізнався в любовному зв'язку з їхньою хатньою робітницею Мілдред Патрісією Баеною. У жінки народився син Джозеф, і сталося це 2 жовтня 1997, всього на п'ять днів пізніше за Крістофера, який народився 27 вересня.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер із сином Джозефом Баеною Фото: Instagram projoe2 [ + – ] Арнольд Шварценеггер із сином Джозефом Баеною Фото: Instagram projoe2

Після грандіозного скандалу Марія Шрайвер подала на розлучення, а їхнім спільним із Арнольдом дітям довелося справлятися з новиною про те, що в них є брат, про якого вони нічого не знали більше десяти років.

[ + – ] Син Шварценеггера Джозеф Баена Фото: Instagram projoe2 [ + – ] Син Шварценеггера Джозеф Баена Фото: Instagram projoe2

Але, судячи з останніх знімків папарацці, Крістофер знайшов у собі сили впоратися з депресією. Журналісти відзначили велику втрату ваги та той факт, що молодик має куди кращий вигляд. Інсайдери повідомили, що юнак просто став харчуватися здоровішою їжею та більше рухатися.

[ + – ] Радикальні зміни в зовнішності Крістофера Шварценеггера Фото: Daily Mail

Зараз Крістофер вчиться в Мічиганському університеті та почав регулярно відвідувати спортзал, за що його вже похвалили батько та старший брат. Арнольд написав у коментарях, що "тепер не вженеться за сином".

"Пишаюся тобою. Режим у спортзалі, ти став зовсім новою людиною. Не можу дочекатися, щоб побачити, що з тобою буде через рік", — написав Крістоферу його старший брат Патрік.