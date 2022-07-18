Старший сын Шварценеггера получил роль в популярном сериале

Речь идет о сериале "Поколение Ви", сиквеле супергеройской телесаги "Пацаны"

Патрик Шварценеггер, старший сын Арнольда Шварценеггера, получил роль в новом сериале от Amazon Prime под названием GEN V, или "Поколение Ви". Это сиквел популярного супергеройского сериала "Пацаны", который ранее продлили на четвертый сезон. Актеры новой телесаги представились в видеовизитке, которая появилась на официальном Twitter The Boys.

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Если оригинальный сериал, основанный на комиксах Гарта Энниса, рассказывал историю о том, как суперкорпорация Vought создает супергероев, делает из них звезд и с их помощью проворачивает всякие темные делишки. То новый сериал будет рассказывать о колледже, где обучается новое поколение супергероев.

[ + – ] Видеовизитка актеров нового сериала "Поколение Ви"

Название отсылает к сыворотке V, благодаря которой корпорация Vought создает своих героев.

Для Патрика Шварценеггера это будет уже не первая роль, ранее он снимался в фильме "Скауты против зомби", в сериалах "Королевы крика" и "Список смертников" и в нескольких других.

[ + – ] Патрик Шварценеггер и Крис Пратт в сериале "Список смертников" Фото: Instagram patrickschwarzenegger

Также он снялся в клипе Ариадны Гранде Right there и выступил в качестве модели, став лицом бренда Hudson Jeans.

Но, скорей всего сиквел "Пацанов" станет главной ролью в его карьере.

Напомним, Патрик – третий ребенок Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер. Всего у них четверо детей: Кэтрин, Кристина, Патрик и Кристофер.

[ + – ] Мария Шрайвер со своими детьми от Арнольда Шварценеггера Фото: Instagram patrickschwarzenegger

Кэтри в 2019 году вышла замуж за актера Криса Пратта и уже подарила "Железному Арни" второго внука.

Также у Арнольда Шварценеггера есть внебрачный сын от домработницы Милдред Баэна. Джозеф Баэна очень похож на своего знаменитого отца. И уже строит карьеру бодибилдера. Также он недавно снялся в кино.