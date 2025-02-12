77-річний Арнольд Шварценеггер підтримав сина Патріка на публіці (фото)

Спадкоємець Арнольда Шварценеггера також пішов акторськими стопами. 31-річний Патрік уже знявся в низці фільмів та серіалів, серед яких "Білий лотос".

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77-річний американський актор та політик Арнольд Шварценеггер підтримав на публіці свого сина Патріка, 31. Про це пише Variety.

Спадкоємець зірки фільму "Термінатор" зіграв одну з ролей у третьому сезоні серіалу "Білий лотос". Зірковий батько та його син разом вийшли на червону доріжку премʼєри картини. Шварценеггер-старший та Шварценеггер-менший обрали для виходу ділові костюми та міцно стиснули руки перед фотографами в Лос-Анджелесі у The Paramount Theatre.

Після цього Арнольд Шварценеггер зайшов в Instagram, щоб розрекламувати участь свого сина Патріка в серіалі HBO-Max "Білий лотос", включаючи його "оголену сцену".

"Я був такий радий привітати Патріка Шварценеґґера на прем’єрі третього сезону "Білого лотоса". Що за шоу! Я міг би сказати, що був здивований, коли дізнався, що в ньому є відверта сцена, але що я можу сказати – яблуко від яблуні недалеко падає", – з гумором написав 77-річний актор.

Арнольд Шварценеггер із сином Патріком Фото: Getty Images

Арнольд є батьком п'ятьох дітей: дочок Кетрін, 35 років, і Крістіни, 31 рік, і синів Патріка, 31 рік, і Крістофера, 27 років, з колишньою дружиною Марією Шрайвер; і сина Джозефа Баени, 27, від колишньої економки Мілдред Патрісії.

Актор і Шрайвер розлучилися у 2011 році після 25-річного подружнього союзу на тлі новин про його невірність.

Останніми роками Патрік Шварценеггер відточував свої акторські здібності в таких телепроєктах, як "Американська історія спорту" 2024 року, "Покоління V" 2023 року, "Сходи" 2022 року та "Список смертників" 2022 року; а також такі фільми, як "Безбійний шлях" 2022 року та "Моксі" 2021 року.

Премʼєра третього сезону "Білого лотосу" запланована на 16 лютого 2025 року.

Трейлер серіалу "Білий лотос"

Нагадаємо, донька Арнольда Шварценеггера втретє стала мамою.

Також Фокус писав про появу на премʼєрі "Білого лотосу" російського актора.