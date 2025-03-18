Патрик Шварценеггер и его невеста разделись для рекламной кампании Ким Кардашьян

Сын "Железного Арни" и его девушка Эбби Чемпион стали звездами кампейна Wedding Shop 2025 от SKIMS.

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Патрик Шварценеггер, звезда сериала "Белый лотос", и его невеста, модель Эбби Чемпион стали звездами новой рекламной кампании Ким Кардашьян. Они позировали в одном нижнем белье, а Патрик иронично процитировал собственное полностью обнаженное появление в популярном сериале, снова снявшись без одежды. Об этом пишет Daily Mail.

Патрик Шварценеггер и его невеста Эбби Чемпион Фото: Instagram/SKIMS Патрик Шварценеггер и его невеста Эбби Чемпион Фото: Instagram/SKIMS

На одном из снимков 31-летний актер прикрыл себя лишь букетом белых цветов. А его 28-летняя невеста отметила, что белье от бренда SKIMS ей очень нравится, так что она вполне может надеть его на свою свадьбу с сыном Шварценеггера.

Основательница бренда Ким Кардашьян не скупилась на похвалы в адрес моделей, отметив, что "любовь Патрика и Эбби прекрасна, и это видно на каждом снимке".

Патрик, сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер, сделал предложение своей возлюбленной в декабре 2023 года после восьми лет отношений.

Сын Арнольда Шварценеггера позировал со своей невестой Эбби Чемпион Фото: Instagram/SKIMS Сын Арнольда Шварценеггера позировал со своей невестой Эбби Чемпион Фото: Instagram/SKIMS

Патрик, который ранее встречался с Майли Сайрус, признался, что в Эбби его привлекла решительность и трудолюбие. Кроме того, он описал ее как человека, который любит кофе, мороженое и сладкие коктейли, а также Иисуса и Америку.

С Майли Сайрус Патрик расстался еще в 2015 году, когда их напряженные рабочие графики стали мешать отношениям.

Напомним, Патрик Шварценеггер снялся в третьем сезоне популярного сериала "Белый Лотос". И его появление в полностью обнаженном виде уже вызвало бурю в соцсетях. Одни критиковали его за откровенность, другие хвалили за смелость. Его мать Мария Шрайвер пошутила, что не видела эти спорные сцены в "Белом лотосе", но очень гордится успехами своего сына.