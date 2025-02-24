Экс-жена Шварценеггера отреагировала на откровенные сцены со своим сыном в "Белом лотосе"

Мать гордится успехами своего сына и во всем его поддерживает.

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Обнажение 31-летнего Патрика Шварценеггера в сериале "Белый лотос" вызвало оживленные обсуждения в соцсетях. Сначала на них отреагировал отец актера Арнольд Шварценеггер, а теперь свое слово сказала и 69-летняя Мария Шрайвер, мать Патрика. В комментарии People она поделилась своим впечатлением.

По ее словам, сцену, в которой ее сын в роли богатого Саксона Рэтлиффа появляется в чем мать родила, она увидела еще во время премьеры 10 февраля в театре Paramount в Лос-Анджелесе.

"Мои дети такие: "Вы это видели?" А я такая: "Нет. Что?" Так что это показывает – глаза матери всегда в глазах детей. Я была так рада за него, потому что он так усердно работал. Он ходит на занятия, он действительно упорно трудился больше десяти лет, и он хотел подняться наверх — и он добился этого по-своему", – заявила бывшая жена Шварценеггера

Двукратный обладатель премии "Эмми" продюсер сказала, что успех Патрика на экране заставил ее плакать.

Когда сын сообщил ей и своей сестре Кэтрин, что получил роль в третьем сезоне популярного сериала, женщины не смогли сдержать слез. Он сыграл привилегированного сына финансиста из Северной Каролины.

"Какое волнение видеть тебя в одном из моих любимых шоу, @thewhitelotus. Это был тот момент, когда он сказал мне, что получил роль. Как здорово снова увидеть это. Пережить эту радость. Ощутить ее снова! Надеюсь, это заставит тебя улыбнуться так же, как и меня", – написала Шрайвер в соцсети.

Журналистка, удостоенная премии Пибоди, и Патрик являются соучредителями компании по производству батончиков мюсли MOSH: The Brain Brand, которая помогает финансировать исследования болезни Альцгеймера.

Мария и Арнольд, актер, бодибилдер и бывший губернатор Калифорнии, являются родителями 35-летней Кэтрин, 33-летней Кристины, 31-летнего Патрика и 27-летнего Кристофера. Их 25-летний брак рухнул после того, как Шрайвер узнала о том, что у ее мужа есть внебрачный ребенок от их бывшей домработницы. Бракоразводный процесс длился более 10 лет.

Шварценеггер признал Джозефа, своего пятого ребенка, обеспечил их с матерью жильем и помог сыну с образованием. Со временем ему удалось восстановить теплые отношения с бывшей женой и детьми.

Что касается Патрика, то в 2023 году он обручился с моделью Эбби Чемпион. Пара в марте отметит девять лет отношений.

Он очень горд своей ролью в "Белом лотосе". В сериале также снимались Лесли Бибб, Кэрри Кун, Уолтон Гоггинс, Сара Кэтрин Хук, Лалиса Манобал, Мишель Монаган, Лек Патравади, Паркер Поузи, Наташа Ротвелл, Тайме Таптимтонг и Эйми Лу Вуд.

Кроме работы в кино, Патрик сотрудничает в качестве модели с такими брендами, как Ketel One Vodka, Tommy Hilfiger, Sprouts Farmers Market и Emporio Armani. Он также является инвестором в такие компании, как Blaze Pizza, Super Coffee, Liquid IV, Better Bagel и MudWtr.

Ранее Фокус писал, что Патрик Шварценеггер продемонстрировал накачанные бицепсы.