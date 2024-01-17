Патрик Шварценеггер получил роль в "Белом лотосе"

Сын Арнольда Шварценеггера снимется в самом популярном сериале последних лет. Ранее Патрик снимался в спин-оффе популярного сериала "Пацаны".

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Патрик Шварценеггер получил роль в популярном сериале "Белый лотос", который выходит на НВО. 30-летний актер присоединился к актерскому составу третьего сезона популярного шоу. Об этом пишет Daily Mail.

Также на телеканале сообщили, что к касту третьего сезона уже присоединились Уолтон Гоггинс, Сара Кэтрин Хук, Сэм Нивола и Эйми Лу Вуд. Никакой дополнительной информации об их ролях не разглашается.

Это знаменует очередной этап в кинокарьере сына Арнольда Шварценеггера. За последние несколько лет он получил роли в супергеройском шоу "Gen V", сериале Криса Пратта "Список смертников" и новом мини-сериале "Лестница".

Патрик Шварценеггер в сериале "Список смертников" Фото: Instagram patrickschwarzenegger

Ранее в этом месяце канал HBO объявил, что к третьему сезону сериала присоединится множество новых звезд.

Мишель Монахэн, Паркер Поузи и Джейсон Айзекс входят в число самых громких имен, присоединившихся к популярному сериалу HBO в его долгожданном третьем сезоне, о чем телеканал объявил ранее в январе.

В шоу Майка Уайта ранее снялась Дженнифер Кулидж. Действие первого сезона проходило на Гавайях, второго – на Сицилии. Третий, как сообщили ранее, будут снимать в Таиланде.

Трейлер второго сезона сериала "Белый лотос"

Ожидается, что съемки "Белого лотоса" начнутся на островах Самуи и Пхукет, а также в столице Таиланда Бангкоке в феврале этого года.

"Мы рады сотрудничать с Управлением по туризму Таиланда, чтобы реализовать творческое видение Майка и продемонстрировать все, что может предложить прекрасная страна Таиланд, когда следующая группа гостей регистрируется в "Белом Лотосе", — сказала исполнительный вице-президент HBO по производству Джанет Грэм.

Тапани Киатфаибул, управляющий Управлением по туризму Таиланда, добавил в своем заявлении: "Для нас большая честь, что наша страна стала местом съемок долгожданного предстоящего сезона "Белого лотоса".

HBO продолжает свою практику не раскрывать никаких подробностей о персонажах, которых будет играть каждая из новых звезд.

Однако в ноябре 2023 года источники сообщили, что в "группу, состоящую из нескольких поколений", войдут "патриарх, женщина-руководитель корпорации, актриса, пара матерей, в том числе жена из загородного клуба, неудачница и йог".

Сообщается, что кастинг на третий сезон начался через несколько часов после окончания забастовки SAG-AFTRA, а другие актеры в настоящее время все еще ведут переговоры по контрактам. Также обещают, что третий сезон "Белого лотоса" будет "длинее, масштабнее и безумнее".

Напомним, ранее Фокус писал о том, как снимают сериалы и фильмы про жизнь очень богатых людей, так, чтобы это выглядело естественно.