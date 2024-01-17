Патрік Шварценеггер отримав роль у "Білому лотосі"

Син Арнольда Шварценеггера зніметься в найпопулярнішому серіалі останніх років. Раніше Патрік знімався у спін-оффі популярного серіалу "Пацани".

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Патрік Шварценеггер отримав роль у популярному серіалі "Білий лотос", який виходить на НВО. 30-річний актор приєднався до акторського складу третього сезону популярного шоу. Про це пише Daily Mail.

Також на телеканалі повідомили, що до касту третього сезону вже долучилися Волтон Гоггінс, Сара Кетрін Хук, Сем Нівола та Еймі Лу Вуд. Жодної додаткової інформації про їхні ролі не розголошується.

Це знаменує черговий етап у кінокар'єрі сина Арнольда Шварценеггера. За останні кілька років він отримав ролі в супергеройському шоу "Gen V", серіалі Кріса Пратта "Список смертників" і новому мінісеріалі "Сходи".

Патрік Шварценеггер у серіалі "Список смертників" Фото: Instagram patrickschwarzenegger

Раніше цього місяця канал HBO оголосив, що до третього сезону серіалу приєднається безліч нових зірок.

Мішель Монахен, Паркер Поузі і Джейсон Айзекс входять до числа найгучніших імен, які приєдналися до популярного серіалу HBO в його довгоочікуваному третьому сезоні, про що телеканал оголосив раніше в січні.

У шоу Майка Вайта раніше знялася Дженніфер Кулідж. Дія першого сезону відбувалася на Гаваях, другого — на Сицилії. Третій, як повідомили раніше, зніматимуть у Таїланді.

Трейлер другого сезону серіалу "Білий лотос"

Очікується, що зйомки "Білого лотоса" почнуться на островах Самуї і Пхукет, а також у столиці Таїланду Бангкоку в лютому цього року.

"Ми раді співпрацювати з Управлінням з туризму Таїланду, щоб реалізувати творче бачення Майка і продемонструвати все, що може запропонувати чудова країна Таїланд, коли наступна група гостей реєструється в "Білому Лотосі", — сказала виконавча віцепрезидентка HBO з виробництва Джанет Грем.

Тапані Кіатфаібул, керуючий Управлінням з туризму Таїланду, додав у своїй заяві: "Для нас велика честь, що наша країна стала місцем зйомок довгоочікуваного майбутнього сезону "Білого лотоса".

HBO продовжує свою практику не розкривати жодних подробиць про персонажів, яких гратиме кожна з нових зірок.

Однак у листопаді 2023 року джерела повідомили, що в "групу, що складається з кількох поколінь", увійдуть "патріарх, жінка-керівник корпорації, акторка, пара матерів, зокрема дружина із заміського клубу, невдаха і йог".

Повідомляється, що кастинг на третій сезон розпочався за кілька годин після закінчення страйку SAG-AFTRA, а інші актори наразі все ще ведуть переговори щодо контрактів. Також обіцяють, що третій сезон "Білого лотоса" буде "тривалішим, масштабнішим і божевільнішим".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як знімають серіали і фільми про життя дуже багатих людей, так, щоб це виглядало природно.