Справжнє багатство. Як знімають серіали про мільярдерів, на кшталт "Спадкоємців" та "Білого лотоса"

Виявилося, щоб такі проєкти не критикували за невідповідність, авторам доводиться збирати цілі досьє, щоб не зганьбитись.

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Прем'єра серіалу "Спадкоємці" відбулася у 2018 році. І зараз цей проєкт, який розповідає про членів багатої сім'ї, яка бореться за спадщину свого батька, є одним із найуспішніших серіалів НВО. Також не потребує представлення і серіал "Білий лотос". Але, як виявилося, знімати проєкти про дуже багатих людей та їх стиль життя, неймовірно складно. Адже їхнє життя підпорядковане правилам, і навіть маленька деталь може звести нанівець усі зусилля режисерів та фахівців. Так творці серіалів про мільярдерів та просто дуже багатих людей розповіли, як їм вдається створювати правильну атмосферу розкоші на екрані. Про це пише Robb Report.

"Нам говорили, що багаті люди не використовують кільця для серветок, що багаті люди не носять пальто, коли виходять на вулицю, тому що вони просто йдуть прямо з машини до місця призначення", — каже Марк Майлод, виконавчий продюсер та режисер шоу "Спадкоємці ". За його словами, у них є ціла папка з подібними ремарками та зауваженнями.

Трейлер серіалу "Спадкоємці"

"У першому сезоні ми використовували її як Біблію: етикет того, як багаті поводяться у Нью-Йорку", — зазначив Майлод.

Надзвичайне багатство, що частіше засуджується, ніж прославлюване, все частіше стає героєм сучасних серіалів. І популярність цих шоу — поджанра, який прозвали драмою "Вертолітний майданчик" — пов'язана з тим, наскільки добре мистецтво імітує життя.

Щоб створити справжній візуальний всесвіт для медіамагната "Спадкоємців" Логана Роя, якого грає Браян Кокс, художник-постановник Стівен Картер сидів над публікаціями, призначеними для заможних читачів. Він дізнався все про Мердоків, Бронфманів та інші династії, про їхні будинки, машини і яхти, а також про корпоративні зали засідань, які вони займали.

Для створення правильної атмосфери продюсерам, дизайнерам, шоураннерам, режисерам, спеціалістам з реквізиту та костюмерам довелося спілкуватися з тими, хто забезпечує багатіям їхнє комфортне життя. Вони спілкувалися з турагентами, арткураторами, яхтовими брокерами, організаторами заходів, сомельє та першокласними агентами з нерухомості — щоб точно знати деталі.

Наприклад, вино, яке пив один із героїв під час третього сезону "Спадкоємців", було не просто вином, а культовим Pingus з іспанського регіону Рібера-дель-Дуеро 1998 року, яке неможливо дістати.

Вино Pingus Фото: Скриншот

А вілла, яку героїні з "Білого Лотоса" зняли на Сицилії, була не просто віллою, а справжнім маєтком 16 століття місцевого графа.

Героїні серіалу "Білий лотос" на графській віллі Фото: HBO

"Наша команда з реквізиту, команда костюмерів і моя команда завжди намагаються продумати все до дрібних деталей. Але ми також намагаємося, щоб це було схожим на велику рекламу продакт-плейсменту. Це тонкий баланс між фетишизацією продуктів і багатства, яке вони пропонують, і просто правильним розумінням", — зазначає художник-постановник Стівен Картер.

Навіть пересування героїв світом демонструють, що багаті люди справді можуть вирушити в будь-яку точку світу: куди захочуть і коли захочуть.

Так, коли другий сезон "Білого Лотоса" було вирішено знімати на Сицилії, продюсери звернулися за допомогою до британського планувальника подорожей та заходів Емілі Фітцрой. Фітцрой організує висококласні італійські канікули через свою компанію Bellini Travel, бронюючи деякі з найбільш дивовижних вілл країни для своєї елітної клієнтури.

Віллу з "Білого лотоса" можна зняти Фото: Airbnb

Фітцрой представила командам серіалів "Спадкоємці" та "Білий лотос" унікальні локації. Наприклад, маєток Ла Фоче на південь від Сієни, і Ла Казінелла, віллу з вісьма спальнями, до якої можна дістатися лише човном на березі озера Комо, який можна зняти за 160 тисяч доларів на тиждень.

Трейлер другого сезону серіалу "Білий лотос"

"Емілі привела нас у справді фантастичні місця, в які інакше ми б не потрапили", — каже Картер.

Серед іншого, вона порадила, яке шампанське подавати (Bollinger, хоча вона також наполягала на "фавориті Уїнстона Черчилля, Pol Roger) і чи використовувати планшет або iPad при реєстрації гостей на весіллі в місці призначення (останнє, звичайно).

Так, знімання на віллі графа Джузеппе Таска на Сицилії стали можливими лише завдяки дружбі Емілі з графом.

Ще одна проблема – це правильні предмети. Найчастіше роботи, представлені в таких шоу, як "Білий лотос", обирають консультанти, які займаються знімальними майданчиками та приватними будинками.

Фанні Перейр, яка працювала над пілотними проєктами "Мільярдів" та "Спадкоємців", починає зі списку побажань оригінальних робіт. Потім вона отримує одноразовий дозвіл на показ кожного твору від правовласників, як правило, сплачуючи гонорари художникам чи маєткам. Роботи, показані на екрані, в основному є дуже хорошими офіційними копіями інколи неоціненних оригіналів, надрукованих лазером на полотні та підправлених художнім відділом шоу.

Після знімання Перейр ріже підробки та іноді відправляє їх художникам частинами, як доказ знищення.

Ці роботи, що часто ховаються на задньому плані, тонко просувають історію вперед, додаючи розуміння конкретного персонажа або сцени, чи то Баскія, що демонстративно висить біля офісу Аксельрода ("Мільярди"), або гігантська фотографія льодовика, що тане, зроблена Френком Тілем, в залі засідань в офіс Логана Роя ("Спадкоємці"). Ціна знімків Тіля може сягати 120 тисяч доларів.

"Ми розповідаємо історію, і, сподіваюся, якщо ми зробимо свою роботу правильно, то мистецтво розповість вам щось про персонажа, не беручи участь у діалозі", — каже Перейр.

"Мона Ліза", можливо, зіграла центральну роль у торішньому хіті "Дістати ножі: Скляна цибулина", але інші витвори мистецтва, виставлені в лігві технічного лиходія Майлза Брона (Едвард Нортон), були обрані зі змістом. Режисер Раян Джонсон спеціально повісив абстракцію Марка Ротка 1961 року нагору ногами, як знак невігластва Брона.

Картина Марка Ротко "Червоне над синім" спеціально висить неправильно Фото: Скриншот/Netflix

Цікаво, але не всі апартаменти, представлені у подібних серіалах та фільмах, це декорації. Деякі квартири та будинки існують насправді та просто знаходяться у продажу, або були надані власниками.

Так, глядачі "Спадкоємців" могли побачити квартиру в культовому будинку Вулворта, вартістю 19 мільйонів доларів, а Роман (Кіран Калкін), займав таунхаус у Челсі, нещодавно виставлений на продаж за 22 мільйони доларів.

Хмарочос Вулворт Фото: Скриншот

Мобільні локації – літаки, автомобілі та яхти – мають свої власні логістичні та естетичні проблеми.

"Існує цілий світ способів зробити салон автомобіля практичним для знімання. Автомобілі для шоу часто вибирають не тільки тому, що вони виглядають суперкруто та стильно, але й тому, що вони справді підходять для зйомок", — зазначає Картер.

І оскільки справжня кабіна літака може бути тісною для знімальної групи, доводиться будувати декорації літаків. Так, корпоративний літак родини Рой дуже скидається на борт Руперта Мердока.

Пошук мегаяхти для морських сцен, знятих біля узбережжя Хорватії другого сезону, зіткнувся з іншими несподіваними перешкодами. Деякі з найбільш виняткових суден, за словами Картера, "категорично виключалися з розгляду, тому що, по суті, це криваві алмази". НВО не хотів опинитися в центрі скандалу, тож у підсумку в серіалі "Спадкоємці" знялася яхта Solandge, яку можна орендувати за 1 мільйон доларів на тиждень.

Кадр із серіалу "Спадкоємці" Фото: HBO

А з шикарними ресторанами виникають інші проблеми: спочатку власники неохоче пускають туди знімальну групу, але коли те, чи інше шоу стає популярним, то самі закликають до себе режисерів. І охоче допомагають із меню. Так, одним із яскравих моментів "Спадкоємців" став епізод, коли персонал просто викидає цілу тацю лобстерів.

Кадр із серіалу "Мільярди". Герої сидять за найкращим столиком у ресторані Lobster Club у Нью-Йорку Фото: Showtime

У результаті постановники серіалів та фільмів про багатіїв так добре справляються зі своїм завданням, що ними надихаються справжні мільярдери. Знімальна група "Мільярдів" створила такі розкішні офіси Axe Capital, що інвестиційна фірма пізніше найняла фахівців для відтворення їх у Нью-Йорку.

"Власники компанії хотіли, щоб інтер'єр нагадував світ "Мільярдів". Це було життя, яке справді імітує мистецтво", — каже художник-постановник Майкл Шоу.

Нагадаємо, справжній мільярдер Джефф Безос замовив спеціальний плавучий гараж, який всюди слідує за його яхтою "Кору" за пів мільярда доларів. Допоміжне судно коштує 75 мільйонів і використовується, щоб зберігати вертоліт, водні мотоцикли та все те, що зіпсувати інтер'єр його шикарної вітрильної яхти.