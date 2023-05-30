Настоящее богатство. Как снимают сериалы про миллиардеров, вроде "Наследников" и "Белого лотоса"

Оказалось, чтобы подобные проекты не критиковали за несоответствие, создателям приходится собирать целые досье, чтоб не опозорится.

Related video

Премьера сериала "Наследники" состоялась в 2018 году. И сейчас этот проект, рассказывающий о членах богатой семьи, сражающейся за наследие своего отца, является одним из самых успешных сериал НВО. Также не нуждается в представлении и сериал "Белый лотос". Но, как оказалось, снимать проекты об очень богатых людях и их стиле жизни, невероятно сложно. Ведь их жизнь подчинена правилам, и даже маленькая деталь может свести на нет все усилия режиссеров и специалистов. Так создатели сериалов про миллиардеров и просто очень богатых людей, рассказали, как им удается создавать правильную атмосферу роскоши на экране. Об этом пишет Robb Report.

"Нам говорили, что богатые люди не используют кольца для салфеток, что богатые люди не носят пальто, когда выходят на улицу, потому что они просто идут прямо из машины к месту назначения", — говорит Марк Майлод, исполнительный продюсер и режиссер шоу "Наследники". По его словам у них есть целая папка с подобными ремарками и замечаниями.

Трейлер сериала "Наследники"

"В первом сезоне мы использовали ее как Библию: этикет того, как богатые ведут себя в Нью-Йорке", — отметил Майлод.

Чрезвычайное богатство, чаще порицаемое, чем прославляемое, все чаще становится героем современных сериалов. И популярность этих шоу — поджанра, который прозвали драмой "Вертолетная площадка" — напрямую связана с тем, насколько хорошо искусство имитирует жизнь.

Чтобы создать подлинную визуальную вселенную для медиа-магната "Наследников" Логана Роя, которого играет Брайан Кокс, художник-постановщик Стивен Картер корпел над публикациями, предназначенными для состоятельных читателей. Он узнал все о Мердоках, Бронфманах и других династиях, об их домах, машинах и яхтах, а также о корпоративных залах заседаний, которые они занимали.

Для создания правильной атмосферы продюсерам, дизайнерам, шоураннерам, режиссерам, специалистам по реквизиту и костюмерам пришлось общаться с теми, кто обеспечивает богачам их комфортную жизнь. Они общались с турагентам, арт-кураторам, яхтенным брокерам, организаторам мероприятий, сомелье и первоклассным агентам по недвижимости — чтобы точно знать детали.

Например вино, которое пил один из героев во время третьего сезона "Наследников", было не просто вином, а культовым Pingus из испанского региона Рибера-дель-Дуэро 1998 года, которое невозможно достать.

Вино Pingus Фото: Скриншот

А вилла, которую героини из "Белого Лотоса" сняли на Сицилии, была не просто виллой, а настоящим имением 16-го века местного графа.

Героини сериала "Белый лотос" на графской вилле Фото: HBO

"Наша команда по реквизиту, команда костюмеров и моя команда всегда стараются продумать все до мельчайших деталей. Но мы также стараемся, чтобы это походило на большую рекламу продакт-плейсмента. Это тонкий баланс между фетишизацией продуктов и богатства, которое они предлагают, и просто правильным пониманием", — отмечает художник-постановщик Стивен Картер.

Даже передвижения героев по миру демонстрируют, что богатые люди действительно могут отправиться в любую точку мира: куда захотят и когда захотят.

Так, когда второй сезон "Белого Лотоса" было решено снимать на Сицилии, продюсеры обратились за помощью к британскому планировщику путешествий и мероприятий Эмили Фитцрой. Фитцрой организует высококлассные итальянские каникулы через свою компанию Bellini Travel, бронируя некоторые из самых впечатляющих вилл страны для своей элитной клиентуры.

Виллу из "Белого лотоса" можно снять Фото: Airbnb

Фитцрой представила командам сериалов "Наследники" и "Белый лотос" уникальные локации. Например, поместье Ла Фоче к югу от Сиены, и Ла Казинелла, виллу с восемью спальнями, до которой можно добраться только на лодке на берегу озера Комо, которую можно снять за 160 тысяч долларов в неделю.

Трейлер второго сезона сериала "Белый лотос"

"Эмили привела нас в действительно фантастические места, в которые иначе мы бы не попали", — говорит Картер.

Среди прочего, она посоветовала, какое шампанское подавать (Bollinger, хотя она также настаивала на "фаворите Уинстона Черчилля, Pol Roger) и использовать ли планшет или iPad при регистрации гостей на свадьбе в месте назначения (последнее, конечно).

Так, съемки на вилле графа Джузеппе Таска на Сицилии стали возможны только благодаря дружбе Эмили с графом.

Еще одна проблема – это правильные предметы обстановки. Чаще работы, представленные в таких шоу, как "Белый лотос", выбирают консультанты, которые курируют съемочные площадки и частные дома.

Фанни Перейр, которая работала над пилотными проектами "Миллиардов" и "Наследников", начинает со списка пожеланий оригинальных работ. Затем она получает одноразовое разрешение на показ каждого произведения от правообладателей, как правило, выплачивая гонорары художникам или поместьям. Работы, показанные на экране, в основном являются очень хорошими официальными копиями иногда бесценных оригиналов, напечатанных лазером на холсте и подправленных художественным отделом шоу.

После съемок на пленке Перейр режет подделки и иногда отправляет их художникам по частям, как доказательство уничтожения.

Эти работы, часто скрывающиеся на заднем плане, тонко продвигают историю вперед, добавляя понимание конкретного персонажа или сцены, будь то Баския, демонстративно висящий возле офиса Аксельрода ("Миллиарды"), или гигантская фотография тающего ледника, сделанная Фрэнком Тилем, в зале заседаний в офисе Логана Роя ("Наследники"). Цена снимков Тиля может достигать 120 тысяч долларов.

"Мы рассказываем историю, и, надеюсь, если мы сделаем свою работу правильно, то искусство поведает вам что-то о персонаже, не участвуя в диалоге", — говорит Перейр.

"Мона Лиза", возможно, сыграла центральную роль в прошлогоднем хите "Достать ножи: Стеклянная луковица", но другие произведения искусства, выставленные в логове технического злодея Майлза Брона (Эдвард Нортон), были выбраны со смыслом. Режиссер Райан Джонсон специально повесил абстракцию Марка Ротко 1961 года вверх ногами, как знак невежества Брона.

Картина Марка Ротко "Красное над синим" специально висит неправильно Фото: Скриншот/Netflix

Интересно, но не все апартаменты, представленные в подобных сериалах и фильмах, это декорации. Некоторые квартиры и дома существую на самом деле и просто находятся в продаже, или были предоставлены владельцами.

Так, зрители "Наследников" могли увидеть квартиру в культовом здании Вулворта, стоимостью в 19 миллионов долларов, а Роман (Киран Калкин), занимал таунхаус в Челси, недавно выставленный на продажу за 22 миллиона долларов.

Небоскреб Вулворт Фото: Скриншот

Мобильные локации — самолеты, автомобили и яхты — имеют свои собственные логистические и эстетические проблемы.

"Существует целый мир способов сделать салон автомобиля практичным для съемки. Автомобили для шоу часто выбирают не только потому, что они выглядят суперкруто и стильно, но и потому, что они действительно подходят для съемок", — отмечает Картер.

И поскольку настоящая кабина самолета может быть тесной для съемочной группы, то приходится строить декорации самолетов. Так, корпоративный самолет семьи Рой очень напоминает борт Руперта Мердока.

Поиск мегаяхты для морских сцен, снятых у побережья Хорватии во втором сезоне, столкнулся с другими неожиданными препятствиями. Некоторые из самых впечатляющих судов, по словам Картера, "категорически исключались из рассмотрения, потому что, по сути, это лодки из кровавых алмазов". НВО не хотел оказаться в центре скандала, так что в итоге в сериале "Наследники" снялась яхта Solandge, которую можно арендовать за 1 миллион долларов в неделю.

Кадр из сериала "Наследники" Фото: HBO

А с шикарными ресторанами возникают другие проблемы: сначала владельцы нехотя пускают туда съемочную группу, но когда-то, или иное шоу становится популярным, то сами зазывают к себе режиссеров. И охотно помогают с меню. Так, одним из ярких моментов "Наследников" стал эпизод, когда персонал просто выбрасывает целое блюдо лобстеров.

Кадр из сериала "Миллиарды". Герои сидят за лучшим столиком в ресторане Lobster Club в Нью-Йорке Фото: Showtime

В итоге постановщики сериалов и фильмов о богачах так хорошо справляются со своей задачей, что ими вдохновляются настоящие миллиардеры. Съемочная группа "Миллиардов" создала такие роскошные офисы Axe Capital, что инвестиционная фирма позже наняла специалистов для воссоздания их в Нью-Йорке.

"Владельцы компании хотели, чтобы интерьер напоминал мир "Миллиардов". Это была жизнь, действительно имитирующая искусство", — говорит художник-постановщик Майкл Шоу.

Напомним, настоящий миллиардер Джефф Безос заказал специальный плавучий гараж, который повсюду следует за его яхтой "Кору" за полмиллиарда долларов. Вспомогательное судно стоит 75 миллионов и используется, чтобы хранить вертолет, водные мотоциклы и все то, что испортить интерьер его шикарной парусной яхты.