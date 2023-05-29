Плавучий гараж. Почему за суперяхтой Джеффа Безоса следует еще одно судно за 75 миллионов долларов

Сейчас миллиардер со своей возлюбленной Лорен Санчес отдыхают на Французской Ривьере на новой роскошной яхте "Кору" за пол миллиарда долларов.

Related video

Джефф Безос, основатель компании Amazon впервые вышел в море на своей новой роскошной парусной яхте Koru, но так как дизайн яхты явно бы испортили вертолетная площадка и боксы для водных мотоциклов, то за нею всюду следует специальное вспомогательное судно за "скромные" 75 миллионов долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Сейчас мега-яхта Koru, получившая название из языка маори – "новые начинания", — бросила якорь на Французской Ривьере. Ее стоимость – 500 миллионов долларов.

Яхта "Кору"

Потрясающее судно сочетает в себе самые лучшие современные морские технологии с внешним видом и старых парусных кораблей.

Koru приводится в движение парой чрезвычайно мощных двигателей MTU Rolls Royce, но при желании, Безос может использовать и паруса.

Об интерьере суперяхты Безоса известно немногое, но с ценой в 500 миллионов долларов и ориентировочными эксплуатационными расходами примерно в 25 миллионов долларов она наверняка будет буквально пропитана роскошью.

Но так как дизайн яхты "Кору" был продуман до мелочей, ясно, что "портить" его вертолетной площадкой, или вспомогательными помещениями было бы странно.

"Кору" и "Абеона"

Так что за ней повсюду следует судно Abeona, стоимостью в 75 миллионов долларов. По данным Luxurylaunches, Abeona, названная в честь римской богини путешествий за границу, была построена на верфи во Флиссингене, Нидерланды, после подписания контракта с Безосом в 2019 году.

Основная причина, по которой Безос купил судно сопровождения, заключалась в том, что его невеста Лорен Санчес, обученный пилот вертолета, могла посадить свой Airbus ACH-135, когда они были в море, поскольку у более крупного Koru нет собственной посадочной площадки.

Судно "Абеона"

53-летняя Санчес является основателем Black Ops Aviation, первой компании аэрофотосъемки, принадлежащей женщине. Она прославилась как репортер в сфере развлечений в Америке и как ведущая новостей, а также получила премию "Эмми" за свою работу в качестве ведущей программы KCOP 13 News.

Также "Абеона" перевозит предметы роскоши, включая водные мотоциклы, спортивные автомобили, мотоциклы и даже лодки меньшего размера. Фактически, это очень дорогой плавучий гараж.

Напомним, Лорен Санчес была замужем за бизнесменом Патриком Уайтселлом с 2005 года до их развода в 2019 году. Отношения Лорен и Джеффа стали достоянием общественности именно в 2019 году и в начале этого месяца появилась информация о том, что они обручились.

Носовая фигура, изображающая Лорен Санчес

Примечательно, но нос яхты "Кору" украшает деревянная скульптура, напоминающая Лорен.