Джефф Безос украсил скульптурой своей возлюбленной Лорен Санчес нос своей новой яхты

Нос парусной яхты Koru за полмиллиарда долларов украшает изображение крылатой богини, которая очень напоминает возлюбленную миллиардера.

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Джефф Безос и Лорен Санчес сейчас отдыхают на шикарной 127-метровой яхте Koru у испанского острова Майорка. И любопытные журналисты выяснили, что нос яхты Безос украсил изображением своей возлюбленной. Об этом пишет Daily Mail.

Эксклюзивные фотографии показывают, что на носу судна установлена скульптура женщины из полированного дерева с пышными формами, в римской тоге и с развевающимися волосами. Она создана с соблюдением всех традиций подобных фигур (еще их называют гальюнными).

"Кору" (Koru) считается самой высокой в мире яхтой. Ее строили пять лет. Название в переводе с языка маори означает "новые начинания". Судно было смоделировано с тремя огромными мачтами. Она может плавать за счет кинетической энергии парусов. Это передовая и экологическая технология, которая позволяет управлять парусом только одному человеку.

Нос яхты Безоса украшает скульптура Лорен Санчес

Яхта создана из алюминия и стали, на ней три палубы, на одной из которых располагается бассейн. Также за ней следует вспомогательное судно с вертолетной площадкой. Считается, что на содержание "Кору" ежегодно будет уходить 25 миллионов долларов. Она прошла испытания в феврале и ее передали Джеффу Безосу только в прошлом месяце. Ее строили пять лет.

Джефф Безос и Лорен Санчес прибыли на Майорку на частном самолете в понедельник и были доставлены на его суперяхту на вертолете.

Пара, которая провела выходные на Гран-при Майами, прежде чем отправиться в Европу, стала предметом обсуждения с тех пор, как их роман был разоблачен в январе 2019 года, что положило конец обоим их бракам.

Джефф Безос и Лорен Санчес Фото: Instagram laurenwsanchez

Фотографии Безоса с Санчес были опубликованы в National Enquirer, сопровождаемые серией личных текстовых сообщений.

Незадолго до публикации миллиардер из Альбукерке, а затем жена Маккензи опубликовали заявление, в котором говорилось, что они планируют развестись через 25 лет, назвав разрыв "мирным".

53-летняя Маккензи Безос после развода получила состояние в 35,6 миллиарда долларов и быстро вышла замуж снова, за учителя естественных наук из Сиэтла Дэна Джуэтта. Однако они развелись в сентябре 2022 года.

Интересно, но постройка яхты Безоса сопровождалась скандалом. До передачи хозяину она была известна, как "Проект 721". Построили ее в историческом порту Звиндрехт в Нидерландах, специалистами по парусным судам Oceanco.

Предыдущие проекты компании включают 350-футовую Black Pearl — полностью черную алюминиевую парусную яхту, разработанную для российского миллиардера Олега Бурлакова, который умер от Covid в 2021 году, и чья семья до сих пор владеет кораблем.

Оказалось, что для того, чтобы яхта прошла в Северное море, нужно демонтировать часть 100-летнего моста Конингсхавен.

Джефф Безос сказал, что заплатит за демонтаж и восстановление моста, но его просьба была отклонена.

Разъяренные местные жители пообещали забросать яхту тухлыми яйцами, если мост начнут разбирать. В ответ на негативную реакцию мэр Роттердама Ахмед Абуталеб сказал, что мост не тронут и в итоге мачты водрузили на яхту ниже по течению.

Трехмачтовая шхуна отправилась на Майорку через Гибралтар.

Яхта Джеффа Безоса

Сообщается, что интерьер "Кору" вдохновлен Eos, 305-футовой яхтой, принадлежащей бывшему генеральному директору Fox Барри Диллеру.

53-летняя Лорен Санчес ранее дала откровенное интервью журналисту Дереку Бласбергу для издания Wall Street Journal и впервые рассказала об отношениях с Безосом и бывшим мужем.