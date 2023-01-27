Лорен Санчес откровенно рассказала о романе с Джеффом Безосом и неудавшейся карьере стюардессы

Возлюбленная миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса, Лорен Санчес, наконец дала сольное интервью, в котором подробно рассказала о себе.

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53-летняя Лорен Санчес, подруга основателя Amazon Джеффа Безоса, дала интервью журналисту Дереку Бласбергу для издания Wall Street Journal и впервые рассказала об отношениях с Безосом, а также об отношениях с бывшим мужем и детьми. Причем журналиста она тоже прокатила на вертолете.

Обладательница премии "Эмми", телеведущая и пилот вертолета стала известна по всему миру после того, как в январе 2019 года стало известно о ее отношениях с основателем Amazon Джеффом Безосом.

Их отношения были весьма скандальными, когда выяснилось, что и Безос и Санчес еще были в браке: Санчес была замужем за Патриком Уайтселлом, исполнительным председателем мегаразвлекательного агентства Endeavour, а Безос женат на Маккензи Скотт, писательницей, ставшей филантропом, — когда National Enquirer просочились подробности их романа.

Впрочем, они на тот момент уже были в процессе своих разводов.

[ + – ] Лорен Санчес и Джефф Безос Фото: Instagram laurenwsanchez

Сейчас делят с бывшими супругами детей и устраивают совместные семейные ужины. У Санчес трое детей, а у Безоса – четверо.

Они живут в историческом доме в Беверли-Хиллз, построенном отцом-основателем Голливуда Джеком Уорнером, который Безос купил у медиа-магната Дэвида Геффена за рекордные на тот момент 165 миллионов долларов в 2020 году.

У пары есть и другие дома, в том числе один в Сиэтле, где Безос основал Amazon в 1994 году, и еще один в Вашингтоне, округ Колумбия, где базируется газета Washington Post, которую он купил за 250 миллионов долларов в 2013 году.

"Мы тусуемся, ужинаем с детьми, что всегда весело, потому что никогда не знаешь, о чем пойдет разговор с таким количеством детей", — говорит Санчес.

Она рассказала, что однажды неожиданно пролетела мимо футбольной тренировки своего сына. когда он учился в старшей школе.

"Я написала его другу, чтобы сказать ему: "Посмотри вверх!". Я помахала ему рукой. Он потом говорил, что я его смущаю, но он втайне думает, что я крутая, я точно знаю", — шутит Санчес.

Лорен Санчес родилась в Альбукерке, штат Нью-Мексико, по совпадению в той же больнице, где родился Безос, которому сейчас 59 лет.

"Всего шесть лет разницы, — говорит она. — И не спрашивайте, кто старше!".

Она мечтала стать журналистом, но из-за того, что в детстве у нее не диагностировали дислексию, эту мечту пришлось оставить. Она ушла из дома в 18 лет и отправилась в Лос-Анджелес, чтобы стать стюардессой.

Но с этой мечтой ей также пришлось распрощаться, в компании Southwest Airlines ей сказали, что она со своими 55 кг слишком тяжелая. Тогда туда брали девушек не тяжелее 52 кг.

В начале 1990-х Санчес поступила в колледж Эль-Камино в Торрансе, штат Калифорния, и связалась с учителем журналистики, который считал, что ее низкие оценки не отражают ее интеллекта.

"Я плачу каждый раз, когда я рассказываю эту историю: меня проверили и учитель сказал: "Ты не тупая. Ты просто дислектик. Позвольте мне помочь вам", — Санчес рассказала, что учитель выдал ей карманный словарь, который она всегда носила с собой. Это изменило ее жизнь. Она даже получила стипендию и стала одной из лучших студенток.

Она была зачислена в Университет Южной Калифорнии с 1992 по 1994 год, но ушла до его окончания, когда KTVK в Фениксе, штат Аризона, предложил ей работу в прямом эфире. Она пробыла там полтора года, прежде чем вернуться в Лос-Анджелес на работу в Fox Sports.

Ее первое знакомство с Голливудом произошло в 28 лет, когда она сыграла небольшую роль тележурналистки в "Бойцовском клубе" 1999 года. В камео Санчес показано, как она делает репортаж о подпольных боксерских клубах для местных новостей.

"Джаред Лето называет меня горячей — я достигла вершины карьеры!", — смеется она.

[ + – ] Лорен Санчес и Джефф Безос Фото: Getty Images

Она не стала ведущей ABC The View, хоть основательница шоу Барбара Уолтерс и видела ее на этом месте, но тогда у нее уже родился ее старший сын Никко от футболиста НФЛ Тони Гонсалеса.

С 2011 по 2017 год Санчес была соведущей Good Day LA, местного утреннего новостного шоу. Вышла замуж за Патрика Уайтселла и родила еще двоих детей: Эвана, которому сейчас 16, и Эллу (15 лет).

В 2011 году она решила воплотить в жизнь свою давнюю мечту и стать пилотом, так что она отправилась в лос-анджелесскую летную школу.

В 2016 году она основала Black Ops Aviation, одну из первых женских компаний по производству аэрофотосъемки и кинопроизводства, специализирующихся на телевидении и кино, когда поняла, что является одной из немногих женщин, выполняющих эту работу.

"Я не знаю, почему больше женщин не делают этого. Пилотировать несложно", — говорит она.

Именно благодаря ее умению водить вертолет она и познакомилась с Безосом. Джефф Безос разбился на вертолете в 2003 году и панически боялся летать. Он по сей день благодарит Лорен Санчес за то, что он снова почувствовал себя комфортно в воздухе.

В настоящее время он находится в процессе получения собственной лицензии пилота.

Санчес садится за штурвал, чтобы отвезти куда-то своего бойфренда, или членов ее семьи. Она летает три раза в неделю, чтобы быть в форме.

" Жить с Джеффом — это как каждый день проводить мастер-классы. Нам нравится быть вместе, и мы любим работать вместе. Он помогает мне с книгой. Он получает лицензию пилота. Мы летим вместе. Мы работаем вместе. Мы все время вместе", — рассказывает она об отношениях с Безосом.

В этом году Санчес выпустит свою первую детскую книгу "Флинн, муха, которая летала". Идея у нее появилась, когда муха залетела в кабину вертолета и совершила полет вместе с Лорен.

Она также увеличивает объем работы для своей недавно созданной продюсерской компании Adventure & Fellowship, которую она ранее не обсуждала публично. Она уже сняла рекламные фильмы для Blue Origin, Bezos Academy и Bezos Earth Fund, но через Adventure & Fellowship она хочет финансировать и разрабатывать документальные фильмы и сценарии.

"Мы сосредоточены на отличных историях. Это могут быть фильмы, рекламные ролики, документальные фильмы. У каждого есть невероятная история, и иногда им некому ее рассказать", — говорит она.

Однако из всех ее предстоящих планов она особенно взволнована тем, что к началу 2024 года она возглавит женскую миссию в космос на Blue Origin. С ней будет еще пять женщин, но кто это будет, Лорен пока не говорит.

[ + – ] Лорен Санчес и Джефф Безос Фото: Instagram laurenwsanchez

Также она была авиаконсультантом во время съемок нашумевшего фильма "Дюнкерк".

И Лорен Санчес сохранила отличные отношения со своими бывшими. Они даже часто ужинают все вместе в доме Безоса.

[ + – ] Лорен Санчес с сыном Никко Фото: Instagram laurenwsanchez

А самый большой секрет, который она может рассказать о своем знаменитом бойфренде, это то, что у него отличное чувство юмора.

"Он действительно смешной. Он все время заставляет меня смеяться. Он может быть глупым. Он так счастлив, он вдохновляет меня каждый день, он делает меня лучше каждый день; он самый любящий человек, которого я знаю", — говорит Санчес. А еще ей нравится, что каждое воскресение он встает пораньше и печет блинчики для нее.

Напомним, недавно Лорен Санчес появилась на публике в образе за полмиллиона долларов.