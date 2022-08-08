Подруга Джеффа Безоса появилась на публике в образе за полмиллиона долларов

Лорен Санчес "выгуливает" в Лондоне наряды с очень дорогими аксессуарами

Джефф Безос и Лорен Санчес все чаще появляются на публике и светских мероприятиях вместе. И уже ясно, что он тратит свое огромное состояние в 165 миллиардов долларов: на украшения для своей потрясающей подруги. Об этом пишет Daily Mail.

Лорен Санчес использует каждый выход в люди, чтобы продемонстрировать свою фигуру и свои украшения. Причем, если наряды довольно скромны, то украшения с каждым ее появлением на публике становятся все дороже.

Так, на днях, направляясь в популярный у селебрити ресторан The Twenty Two в Мейфэр, Лондон, на котором Санчес была одета в откровенное черное платье с глубоким вырезом. И образ она дополнила лаконичным ожерельем с огромным каплевидным бриллиантом, стоимость которого – не менее 400 тысяч долларов.

[ + – ] Лорен Санчес в образе за почти полмиллиона долларов Фото: Getty Images

Mini Hermes Kelly из крокодильей кожи стоила не менее 56 тысяч долларов, солнечные очки-авиаторы Cartier — 1045 долларов, а туфли от Chanel с жемчужными каблуками – не менее 1,350 долларов. И сейчас такие купить уже невозможно.

Наряжаться стоило – в этот день за ужином к Лорен и Джеффу присоединился Том Круз. Но фото нет. Ресторан блюдет право своих клиентов на конфиденциальность и вхожи сюда только члены клуба.

На следующий день Безос и Санчес прогулялись в высококлассный ресторан The Wolseley. На этот раз Санчес надела белое облегающее мини-платье Posse, кроссовки Alexander McQueen за 590 долларов и ошеломляющие украшения на 28 500 долларов.

Но самы эффектным получился выход Лорен Санчес 27 июля, когда она для ужина в ресторан Connaught выбрала потрясающее белое платье от Alaia, которое стоит 3100 долларов. И дополнила его красной сумочкой того же бренда за 1970 долларов.

[ + – ] Лорен Санчес и ее роскошное платье от Alaia

Лорен также носила пару босоножек на высоком каблуке Aquazzura Perfect Kiss в золоте, которые стоили 675 долларов.

Ранее в тот же день пара совершила частную экскурсию по Букингемскому дворцу. Считается, что миллиардер потратил 109 долларов за билет.

Пара пропала из поля зрения на несколько дней, но 3 августа их снова заметили в столице Англии, когда фотографы поймали их на выходе из отеля Ham Yard в Сохо, Лондон, после ужина.

Санчес надела простой топ оливкового цвета и короткие белые шорты. Но аксессуары снова стоили целое состояние.

[ + – ] Наряды Лорен Санчес в Лондоне

Розовая сумка Hermes Birkin из крокодиловой кожи стоит около 105 000 долларов.

А шлепки Valentino — 750 долларов.

Напомним, еще в 2019 году стало ясно, что Джефф Безос проявляет любовь к Лорен самым простым и доступным для миллиардера способом: засыпает ее драгоценностями. Именно тогда он подарил ей кольцо с гигантским бриллиантом в форме сердца.